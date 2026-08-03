Esses pais criaram um app que ajuda meninas a lidar com a menstruação

App Sosô orienta meninas sobre puberdade e a primeira menstruação
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Publicado em 3 de agosto de 2026 às 13h00.
A primeira menstruação costuma chegar acompanhada de perguntas que nem sempre encontram resposta em casa, na escola ou nas consultas médicas.
Foi dessa lacuna que nasceu o “Sosô: Ciclo sem Drama”, um aplicativo que traz um canal direto onde os próprios pais e co-fundadores da plataforma respondem pessoalmente às dúvidas de meninas sobre puberdade, mudanças no corpo e ciclo menstrual, em uma linguagem pensada para quem ainda está descobrindo esse universo.
A ideia surgiu quando Rômulo Gomes e Verônica Tarsitano perceberam que a filha, Sophia, começou a apresentar sinais de puberdade aos 8 anos.
A busca por conteúdos adequados à idade revelou um vazio: havia informações sobre saúde feminina, mas poucas explicavam a chegada da menstruação de forma acessível para crianças.
O aplicativo tenta preencher esse espaço ao transformar termos médicos em explicações simples e criar um ambiente em que perguntas possam ser feitas sem constrangimento.
O objetivo final é servir como um guia de acolhimento e educativo sobre saúde, a partir dos artigos que ensinam desde dinâmicas hormonais e emocionais até as orientações mais práticas do dia a dia, como quais produtos comprar, quais exercícios físicos são indicados para o período, dicas de autocuidado.
Esses tópicos podem parecer simples para alguns, mas fazem toda a diferença para quem está assimilando as mudanças do corpo.
"Para os pais, principalmente para a mãe, é um choque receber o diagnóstico de puberdade precoce e perceber que a filha, que ainda assiste a desenhos, vai começar a menstruar daqui a pouco. Quando começamos a buscar ferramentas para ajudar a Sophia, percebemos que os aplicativos tradicionais traziam conteúdos inadequados para a idade das meninas. O propósito da Sosô é entregar uma tecnologia desenhada do zero para o universo de crianças e pré-adolescentes de 8 a 12 anos, desmistificando os tabus da menarca e apoiar o conhecimento em saúde com privacidade, ajudando a tirar o peso que muitas meninas ainda sentem nessa fase de transição", destaca Verônica Tarsitano, co-fundadora do aplicativo .
Diferente de plataformas tradicionais que focam na performance ou na comparação, o aplicativo prioriza o aprendizado e a auto-observação das jovens sobre esse novo momento da vida.
Segundo os criadores do app, a meta é ajudar 2 milhões de crianças e pré-adolescentes a atravessarem seus primeiros ciclos menstruais de forma mais leve e sem tabus, até 2030.
O cenário da saúde menstrual do Brasil reforça a necessidade de canais de informação adequados ao tema, direcionados à infância e à adolescência. Especialistas apontam que a idade média da primeira menstruação tem caído globalmente.
Se nas gerações anteriores a menarca (termo conhecido para primeira menstruação) ocorria por volta dos 16 anos, hoje esse ciclo tem início próximo aos 10 anos de idade.
Essa antecipação biológica coloca meninas muito jovens diante de mudanças corporais profundas para as quais muitas vezes não possuem maturidade cognitiva ou apoio informativo para enfrentar no momento.
Dados recentes da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), coordenada pelo IBGE, revelam em um raio-x como o ciclo menstrual afeta a rotina das estudantes brasileiras de 13 a 17 anos com três pontos importantes:
Cerca de 15% das adolescentes no Brasil já deixaram de ir à escola por pelo menos um dia no ano devido à falta de absorventes. Na rede pública de ensino, esse índice sobe para 17%, enquanto na rede privada cai para 6%.
A vulnerabilidade geográfica também acentua mais um problema. No Amazonas, 27,9% das adolescentes faltaram às aulas por motivos ligados à pobreza menstrual. Já o menor índice foi registrado em Santa Catarina, com 9,2%.
O ambiente escolar também reflete essa desigualdade regional. Enquanto a região Sudeste lidera o país com 92% das alunas estudando em instituições que fornecem absorventes, esse índice despenca para apenas 56% na região Norte.
O levantamento do IBGE também alerta para fatores de saúde mental que unem a essa fase de transição, revelando que quase 29% das adolescentes declaram se sentir tristes sempre ou na maioria das vezes, além de registrar uma queda na satisfação com o próprio corpo entre as jovens.
Diante desse panorama que demanda por informação e acolhimento em saúde, a Sosô estruturou um caminho para solucionar as barreiras de linguagem e de privacidade na internet.
O recurso pedagógico integrado na funcionalidade "Falar com a Sosô" permite que as usuárias enviem suas dúvidas e recebam o retorno direto dos fundadores com um tom empático, acolhedor, informativo e seguro.
A tecnologia desenvolvida no aplicativo permite que os primeiros períodos menstruais fiquem registrados para consulta.
Além de incentivar uma rotina de auto-observação na criança, as informações contribuem para uma análise médica sobre o ciclo biológico e também para o entendimento das famílias diante de cada caso.
Para além do sangramento físico, o ciclo menstrual precisa priorizar também o bem-estar emocional.
Para entender melhor as flutuações hormonais no corpo, a ferramenta ajuda a mapear as estações de humor, como irritabilidade, tristeza, alegria, promovendo a conscientização de todas as fases desse tempo.
Toda essa experiência é pensada para a criança e protegida por uma política de segurança digital alinhada ao setor infantojuvenil.
Diferente de plataformas com redes de anúncios, a ferramenta opera de forma 100% local. Isso garante que a totalidade dos dados inseridos fique encriptada e armazenada exclusivamente no dispositivo físico da usuária, sem qualquer tráfego para servidores em nuvem.
O ecossistema é inteiramente livre de publicidade, feeds sociais ou chats abertos com terceiros, sustentado apenas pelo modelo de assinaturas.
Para as famílias, o sistema disponibiliza a versão Plus Family, permitindo que os pais tenham acesso ao histórico técnico e construam uma ponte segura de monitoramento e diálogo saudável em casa.
Projetada para que o acompanhamento do ciclo aconteça de maneira simples e sem ruídos visuais. O aplicativo apresenta o fluxo em um calendário, além de registrar sintomas com ícones fáceis e níveis adaptados à sensibilidade da idade, como cólicas.
A tecnologia também é utilizada para gerar conexões afetivas de longo prazo. Quando a primeira menstruação é registrada, a plataforma cria um cartão comemorativo especial e aciona a "Cápsula do Tempo", onde a usuária pode digitar uma carta digital para o seu eu do futuro daqui a 1 ou 10 anos.