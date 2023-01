Espaço do Via Funchal vai se tornar empreendimento de luxo da W Hotels

O terreno de 6 mil metros quadrados que abrigou, no passado, a casa de espetáculos Via Funchal vai dar lugar, em 2023, a um empreendimento misto de luxo da marca W Hotels, o primeiro do Brasil.

O “W Residences São Paulo”, que será entregue em agosto, é uma iniciativa da incorporadora Helbor em parceria com a HBR Realty e a Toledo Ferrari, responsável pela construção do empreendimento. A gestão do hotel ficará a cargo da Marriot, detentora da marca W. O investimento no projeto foi de R$ 600 milhões.

O empreendimento terá 216 unidades, com metragens de 53 a 102 metros quadrados, incluindo studios e apartamentos com uma e duas suítes, distribuídos em 18 pavimentos. O terreno foi adquirido pela Helbor e pela Toledo Ferrari há cerca de dez anos. Pouco tempo depois a incorporadora iniciou as conversas para trazer a marca W para o Brasil.

O W Residences será um residencial único e diferenciado, localizado próximo à Faria Lima e a JK, em um complexo que irá reunir hotel, gastronomia e centro de convenções. A área hoteleira terá 170 quartos.

“O novo ícone da cidade surge com ousadia e glamour, inovando e transformando as formas de viver e de morar”, afirma Marcelo Bonanata, diretor de vendas da Helbor Empreendimentos S.A. Ele destaca que este é o primeiro W do Brasil em que os moradores do residencial poderão utilizar as facilidades do hotel, como serviços e lazer.

As áreas comuns contarão com piscina climatizada com raia de 25 metros, sauna, coworking, terraço fitness, salão de festas, lobby residencial, bicicletário, lavanderia e brinquedoteca, entre outros espaços, além de serviços pay-per-use.

O projeto de arquitetura do “W Residences São Paulo” é de Afalo e Gasperini. A decoração das áreas comuns está a cargo da arquiteta portuguesa Nini Andrade Silva, famosa por seu design arrojado e diferenciado, e o projeto de paisagismo é da Benedito Abbud Arquitetura Paisagística.

