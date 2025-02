Escritórios sustentáveis ganham espaço e reduzem impacto ambiental

Por Sidney Angulo*

Empresas como Amazon, Unilever, L’Óreal, Nike e Coca-Cola adotaram práticas de sustentabilidade em suas sedes corporativas, focando na otimização de recursos naturais e na redução das emissões de carbono. A busca por integrar sustentabilidade no ambiente de trabalho deixou de ser um diferencial para se tornar um imperativo, impulsionando a demanda por espaços que refletem esse compromisso.

Crescimento dos edifícios sustentáveis

Como nem toda empresa tem grande capacidade de investimento em práticas sustentáveis, uma solução começou a ganhar tração recentemente. Nos últimos cinco anos, o número de edifícios sustentáveis certificados no Brasil saltou de cerca de 20 para mais de 500, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse aumento reflete o crescente interesse por imóveis que atendem a exigências ambientais e de eficiência energética.

Esse crescimento está alinhado com a tendência global de certificação de edificações verdes, como o selo LEED, que se tornou um requisito para empreendimentos de alto padrão na América Latina. Segundo a consultoria JLL, 63% dos empreendimentos corporativos de classe A na região possuem algum tipo de certificação verde.

Vantagens para empresas e investidores

A CBRE, empresa global de serviços e investimentos imobiliários comerciais, aponta que edifícios com certificações sustentáveis têm taxas de ocupação até 23% superiores, com valores de aluguel semelhantes ou até mais baixos em relação a prédios tradicionais. Além disso, esses edifícios apresentam despesas de condomínio menores.

Em São Paulo, empreendimentos como o Faria Lima Plaza, que adota tecnologias de baixo consumo energético e instalações para mobilidade sustentável, e o EZ Towers, que conta com certificação LEED, painéis solares e tecnologias de reuso de água, são exemplos de complexos que incorporam práticas sustentáveis aos balanços das empresas neles instaladas.

Viabilidade financeira e inovação

No entanto, práticas sustentáveis precisam ser financeiramente viáveis para atrair empresas. Alguns empreendimentos se destacam por oferecer áreas locáveis a preços competitivos, mesmo com infraestrutura avançada e de alto padrão ambiental. Esse equilíbrio entre eficiência, sustentabilidade e custos operacionais reduzidos torna esses complexos uma alternativa atraente para empresas comprometidas com ESG, como o E-business Park, na região da Lapa.

No contexto de inovação, o complexo implementou novas tecnologias, incluindo painéis solares planejados para aumentar a autossuficiência energética e reduzir a pegada de carbono. Outros diferenciais incluem gestão de resíduos sólidos, estações de carregamento para veículos eletrificados e até coleta de bitucas de cigarro para reciclagem. O ambiente se assemelha a um campus, com prédios retrofitados que dividem espaço com um bosque de árvores nativas e exóticas, promovendo integração entre arte, natureza e trabalho.

A sustentabilidade como diferencial estratégico

É fundamental que as empresas reconheçam o valor estratégico de se instalar em complexos empresariais sustentáveis. A obtenção de certificações, como o LEED, atesta o compromisso com a sustentabilidade e valoriza a imagem corporativa. A escolha por um local de trabalho sustentável demonstra aos stakeholders, incluindo clientes, investidores e colaboradores, que a empresa está comprometida com um futuro mais responsável.

"A sustentabilidade é um caminho sem volta, e os complexos empresariais verdes são protagonistas dessa jornada". Empresas que se adaptarem a essa nova realidade estarão mais bem posicionadas para o sucesso e para garantir sua longevidade em um mercado cada vez mais exigente e consciente.

*Sidney Angulo é diretor e sócio fundador do complexo E-business Park.

