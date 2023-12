Reforçando posicionamento atual, escritório de advocacia /asbz anuncia Aitan Portela como novo CEO 

O escritório de advocacia /asbz anunciou ao mercado que a partir de março de 2024 terá um novo CEO. O então CFO e Diretor de ESG, Aitan Portela, passará a assumir a nova cadeira e será responsável pela gestão do escritório. O movimento “natural”, segundo executivos, terá a estratégia de manter diretrizes da atual gestão e moverá Alfredo Zucca, então CEO, a uma cadeira nova focada em expansão e estratégia de novos negócios.

De acordo com Zucca, o movimento terá uma estratégia de continuidade da gestão de governança da banca e da cultura corporativa. “A chegada do Aitan solidifica toda a nossa cultura. Ele está com a gente desde o primeiro dia, nos nossos grandes movimentos de transformação na nossa história e é extremamente importante para a continuidade e aperfeiçoamento das nossas estratégias”, relata.

O processo se deu com eleição, votação e aprovação do Conselho Diretivo de Sócios. Ainda segundo os advogados, a sucessão está sendo desenhada há meses, olhando todos os projetos internos para garantir o menor impacto possível para a rotina e minimizar ao máximo a mudança aos clientes. Ainda segundo eles, todas as demandas que deverão ser repassadas ao Aitan já estão sendo feitas.

De acordo com o novo CEO, a expectativa com o novo mandato é que junto com as funções administrativas, Portela possa também seguir advogando nas suas áreas de atuação, como Resolução de Conflitos, Insolvência e Recuperação de Crédito. “Tenho a certeza de que este novo período me permitirá seguir a jornada da nossa cultura, pautada em transformação social e impacto positivo ao ecossistema”, resume.

Além disso, o executivo também aponta que sua trajetória em ESG deverá pautar seu novo momento na gestão do escritório para crescer no futuro, mas nega qualquer grande movimentação brusca neste momento. “Ainda é muito cedo para falar de qualquer mudança. Avançamos muito, mudamos de patamar tanto em projetos, quanto em crescimento e tenho a certeza de que conseguiremos entregar resultados ainda mais sólidos nos próximos anos”.

O /asbz foi fundado em 2011 e vem desenvolvendo projetos sociais, como de licença integralmente remunerada de seis meses para homens e mulheres, inclusive em caso de adoção homoafetiva, e o Cashback Social, que destina 0,5% do valor líquido das nossas faturas pagas em dia para ONGs parceiras.

