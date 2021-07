Escola Eleva, de Brasília, faz parceria com PUC para capacitar professores

A unidade de Brasília da Escola Eleva estabelece parceria com a PUC do Paraná (PUC-PR) para que seus professores e assistentes possam ampliar seu repertório teórico e prático sobre os processos de ensino em idiomas adicionais, sobretudo, pela aplicação e relevância da língua inglesa para o aprendizado na escola, em consonância com seu pilar de Cidadania Global.

O curso de Extensão Plurilinguismo e Educação Global tem duração de 120 horas e será realizado em quatro meses. O curso é dividido em quatro módulos: Language and Cognition (perspectiva das ciências cognitivas sobre o bilinguismo, a evolução do cérebro humano e as contribuições para a educação bilíngue), Active Methodology and Technology (estratégias pedagógicas podem ser aperfeiçoadas por meio de metodologias ativas e o uso da tecnologia em sala de aula), Building Academic Literacy (desenvolvimento de letramentos acadêmicos e de habilidades de comunicação) e Curriculum and Assessment in Bilingual Education (reflexão sobre a avaliação de línguas e conteúdos integrada ao currículo em contextos bilíngues).

“Também estamos reforçando nosso compromisso com a excelência educacional, demandada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, e o contínuo aperfeiçoamento da expertise de nossas equipes diante das diretrizes curriculares nacionais”, afirma Isabella Sá, Diretora Geral da Escola Eleva em Brasília. A PUC-PR é responsável por customizar todo curso para o corpo docente da Escola Eleva de Brasília, de forma que possa indicar os desafios do bilinguismo, além de proporcionar a troca de melhores práticas de ensino.

O bilinguismo para crianças funciona de modo distinto do que ocorre no aprendizado de uma língua adicional na idade adulta: é um processo espontâneo, desde que o aluno possua oportunidades amplas de ouvir as duas línguas e tenha motivação suficiente para usá-las.

“Aprender mais de uma língua desde o ensino infantil pode trazer uma série de vantagens linguísticas e cognitivas. Entre elas: o maior conhecimento da estrutura, o funcionamento da linguagem e ampla habilidade de distinguir entre forma e significado das palavras. O aluno conquista uma consciência metalinguística, que é considerada fundamental para o aprendizado da leitura e escrita”, diz Isabella Sá.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também