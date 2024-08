Escola do grupo CNA+ aposta em curso de IA para aumentar base de alunos em 30%

Foi-se a época em que os cursinhos de informática eram populares. A sensação do momento é a inteligência artificial, e tem muita gente querendo se aprofundar no tema.

Apostando na tendência como chave para o sucesso da sua próxima fase de expansão, a escola de programação Ctrl+Play vai inaugurar sua nova vertente de cursos com o “Ctrl+Pro: data science com IA”.

“Para escolher o tema, fizemos uma ampla pesquisa e observamos tanto a crescente demanda do mercado de trabalho quanto as altas projeções em cima da IA. Percebemos a relevância do assunto e interesse das pessoas, então decidimos lançar esta nova formação", explica Henrique Nóbrega, diretor fundador da Ctrl+Play.

Há quase 10 anos, a escola ensina apenas jovens de sete a 17 anos. Os novos cursos serão voltados para o público adulto .

Se a estratégia de começar por um assunto atual e de tanto potencial quanto a IA der certo, a empresa prevê crescimento de 30% na sua base de alunos .

Como será o curso de IA da Ctrl+Play?

Com foco em alunos adultos, o curso terá a duração de um ano com aulas que abordam teoria e prática, explorando temas como bancos de dados, manipulação e análise de dados, redes neurais e deep learning por meio da programação em Python.

O objetivo é que os estudantes desenvolvam habilidades práticas em machine learning, processamento de linguagem natural, visão computacional e outros subcampos, e assim, consigam se preparar para seguir carreiras em Data Science e IA.

Resultados positivos no novo posicionamento

A nova vertente de cursos é fruto das mudanças ocorridas nos últimos sete meses, desde a aquisição da escola pelo grupo CNA+.

De lá para cá, a Ctrl+Play se reposicionou como franquia de tecnologia e inovação, alcançou 90 unidades e presença em todas as regiões do país.

