Análise de dados, o caminho para a eficiência do novo marketing

Por Lívia Barreto*

Na era da convergência digital, em que a tecnologia permeia a rotina de praticamente todas as pessoas ao longo do dia, é necessário pensar na automação de marketing. Mensagens automáticas de boas-vindas, e-mail marketing, promoções direcionadas, descontos na data do aniversário e lembretes sobre os itens do carrinho abandonado são algumas possibilidades garantidas pela inovação na área.

Esses detalhes fazem as pessoas ganharem tempo e conquistarem experiências melhores, aperfeiçoando o relacionamento com o cliente e gerando mais valor aos negócios. Impulsionada pela pandemia de covid-19, a transformação digital segue crescendo expressivamente, e o mercado global de automação de marketing tem papel importante nesse fenômeno.

Estão sendo promovidas soluções inovadoras que combinam a comunicação, a tecnologia e as vendas, facilitando a integração de diversos setores. Especialistas estimam que até 2027 o mercado global de automação de marketing chegará aos US$ 9,5 bilhões, a uma taxa de crescimento anual composta de 12,8% durante o período de previsão. De acordo com uma pesquisa realizada em 2022 pela Dinamize, 83,3% dos clientes que atuam com comércio eletrônico utilizavam alguma ferramenta de automação disponível na plataforma.

Essas soluções estão se mostrando cada vez mais eficientes devido a um fator: análise de dados. O monitoramento de métricas e dados relevantes garante insights completos de oferta e procura dos serviços em momentos-chave, favorecendo melhorias na tomada de decisões. Construir uma base de dados é o caminho para o sucesso, pois permite agregar cada vez mais valor às experiências dos clientes, conquistar ganho financeiro expressivo e aumento permanente da base.

Os dados podem (e devem) ser utilizados para melhorar a performance de uma companhia, além de garantir mais segurança e melhores estratégias no futuro. Confira a seguir algumas métricas que podem ser acompanhadas colocando em prática a automação de marketing.

Leads e taxa de conversão: leads são os visitantes do seu site ou blog que se interessaram por seu conteúdo ou por sua proposta de valor o suficiente para preencherem seus dados de contato em troca de algo – seja o download de um material, seja a assinatura de uma newsletter ou outros tipos de conteúdo. Essa é uma das principais métricas, pois indica justamente com quantas pessoas, de fato, é possível iniciar um relacionamento para futuramente converter em venda. É preciso observar o percentual de visitantes que convertem nas landing pages e se tornam leads. É o que chamamos de taxa de conversão.

Campanhas de e-mail: também é importante estar atento às taxas de clique e de abertura de e-mail. Campanhas de e-mail marketing são estratégias fundamentais, utilizadas por qualquer empresa. É necessário medir a taxa de abertura, que mostra o percentual de pessoas que abriram determinado e-mail sobre o volume que recebeu aquela mensagem. A taxa de cliques, por outro lado, representa o percentual de pessoas que clicaram em determinado link do e-mail enviado sobre o número de todos que receberam o conteúdo. Acompanhar esse indicador ajuda a identificar o nível de engajamento da sua base de leads.

Integração com CRM: a integração das ferramentas de automação com softwares de Customer Relationship Management (CRM) é relevante para qualificar a entrega dos leads do marketing para as vendas. Quando há integração, essa passagem acontece automaticamente de um software para o outro, com todos os dados e o histórico do lead com a empresa até o momento. Dessa maneira, o vendedor já pode abordá-lo com uma série de informações que otimizam o processo.

*Lívia Barreto é diretora de marketing da Dinamize

