Entre lockdown e aulas presenciais, a balbúrdia prevalece

Em nenhum momento antes nesta pandemia viu-se uma descoordenação de tais dimensões. Um exemplo? Enquanto secretários de Saúde por todo o país pressionam por lockdowns, secretários de Educação manifestam-se contra a suspensão das aulas presenciais.

Sendo que em cada estado, ambos, o titular da Saúde e o da Educação, têm o mesmo chefe.

Entrementes, autoridades vão cedendo aos lobbies para afrouxar o isolamento social no mesmo momento em que os números são unânimes ao apontar o extremo stress do sistema hospitalar. E enquanto essas mesmas autoridades dão entrevistas para alertar sobre a gravidade do quadro.

As notícias correm em trilhos paralelos. Num, as péssimas estatísticas. Noutro, a disfuncionalidade do sistema político. Agora crescentemente invadido e apropriado pelo sistema judicial. Ele próprio crescentemente disfuncional.

O potencial destrutivo da descoordenação já vinha diagnosticado desde um ano atrás. Não chega a ser atenuante, mas precisa ser constatado. Com um agravante: em meio à balbúrdia, parte da população decide simplesmente não seguir ordem nenhuma, se puder.

Sobre o stress hospitalar, aparentemente a força da segunda onda pegou o sistema político-sanitário no contrapé. Mas esse fenômeno não chega a ser original. Na Gripe Espanhola, a onda mais mortífera das três foi exatamente a segunda.

De volta à política, o foco das autoridades do momento é que os adversários levem a culpa pelo problema.

Esse é o estado da guerra.

*Alon Feuerwerker é analista política da FSB Comunicação

