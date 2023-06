Edtech do Amapá chega a 1.500 escolas e projeta faturamento de R$13 mi para 2023

Edtech amapaense que desenvolve soluções inovadoras de gestão para instituições de ensino, a Proesc desenvolveu um software proprietário que reúne tecnologias voltadas para a gestão de escolas, contemplando desde a matrícula até a emissão de documentos de forma facilitada. A startup já alcança mais de 1.500 escolas em cinco países do mundo recentemente anunciou a conclusão de um investimento pré Série A no valor de R$ 8 milhões, em rodada liderada pela Square Knowledge Ventures. Impulsionada pelo investimento, a empresa projeta crescer 70% e faturar cerca de R$ 13 milhões ainda este ano.

Fundada em 2008, a startup atua na gestão pedagógica e financeira das instituições de ensino acelerando e otimizando os processos de escolas no Brasil, Angola, Moçambique, Portugal e Senegal. “A Proesc nasceu de uma dor, o problema de um professor de gerir suas funções pedagógicas. Hoje resolvemos essa dor em mais de 1.500 escolas e com muito orgulho de ser uma das primeiras startups do Amapá a conquistar a sua presença no mundo. Com o investimento que recebemos pretendemos expandir nossos negócios e focar na qualidade e usabilidade dos nossos serviços, entregando a melhor e mais inovadora experiência em gestão educacional do mercado”, afirma Felipe Ferreira, cofundador e CEO da Proesc.

Soluções digitais para o meio educacional

Seguindo a missão de acelerar a transformação digital do setor educacional como um todo, a empresa desenvolveu soluções como o e-class, aplicativo voltado para professores focado em atividades pedagógicas que facilita o envio de atividades, acompanhamento de aulas e possibilita recursos integrados para alunos e professores. Já para a alta taxa de inadimplência nos estabelecimentos de ensino, que afeta cerca de ¼ das escolas, o Proesc.com desenvolveu o Proesc Pay, aplicativo focado na automação da gestão financeira das escolas que reduz em até 80% a inadimplência escolar facilitando os pagamentos e consequentemente, aumentando a receita das escolas.

“A Proesc sempre está desenvolvendo produtos que facilitem a vida dos gestores, alunos e professores, foi assim que surgiram os aplicativos e-class e Proesc Pay. Nossas tecnologias tem o foco no sucesso do cliente que, consequentemente, será o nosso sucesso. Para este ano, queremos desenvolver a inovação no setor educacional, simplificar e otimizar processos e promover a tecnologia como um importante aliado para a gestão escolar”, diz o CEO da Proesc.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Açaí Rude lança nova linha zero açúcar e inova no delivery

Quem vai pagar a conta das fraudes na saúde suplementar?

Chegada da Eleva acirra disputa das escolas bilíngues super premium em SP