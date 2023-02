Edtech pioneira lança sua graduação digital em fevereiro

Por Bússola

Com dez anos recém-completados e mais de 600 mil alunos ativos, o Gran Cursos Online dá mais um grande passo de pioneirismo no ensino digital e lança a Gran Faculdade, com um modelo inovador, disruptivo e focado 100% na empregabilidade. O plano da edtech é arrojado e a longo prazo: investir R$ 150 milhões em seu ensino superior nos próximos três anos, projetando para 2023 um aumento no faturamento de R$ 20 milhões e a entrada de 50 mil novos alunos somente nessa vertical. Os alunos poderão se matricular na nova modalidade de graduação a partir de 6 de fevereiro.

“Focar na empregabilidade já é uma tradição do Gran, afinal, é com emprego que as pessoas conseguem mudar de vida. Por isso, além de uma formação de qualidade, o aluno da Gran Faculdade vai estar preparado para as áreas mais demandadas por empresas na atualidade, como tecnologia, que vem sofrendo com a falta de mão-de-obra profissional, e administração e gestão, que são muito buscadas pelo mercado”, afirma Gabriel Granjeiro, um dos fundadores do Gran Cursos, ao lado de Rodrigo Calado.

Na prática, além de uma plataforma inovadora e tecnologia de ponta, os alunos da Gran Faculdade também vão contar com materiais didáticos exclusivos e conteúdo autoral em sete cursos de graduação: Administração (bacharelado), Criminologia (bacharelado), Pedagogia (licenciatura), Análise de Desenvolvimento de Sistemas (tecnólogo), Gestão de Tecnologia da Informação (tecnólogo), Gestão de Recursos Humanos (tecnólogo) e Gestão Pública (tecnólogo). O valor das mensalidades será a partir de R$ 99.

“Usando a tecnologia de forma estratégica podemos focar nas necessidades do aluno, dando protagonismo a ele. Tudo isso com um modelo de ensino individualizado e recursos que podem potencializar o ensino e acelerar a aprendizagem”, afirma Calado.

O impacto da tecnologia no ensino superior não é novidade. Ainda que o debate tenha ganhado destaque na pandemia, essa já era uma tendência desde o início dos anos 2000. Segundo o Censo da Educação Superior de 2020, houve um aumento de 365% nas matrículas no Ensino a Distância (EAD) entre 2011 e 2020, período em que o ingresso no ensino presencial diminuiu cerca de 8%. O ano de 2020 marcou também a primeira vez em que as matrículas no EAD ultrapassaram as do presencial na história do país. Mas para Granjeiro e Calado, muito mais do que estudar de forma remota, o principal diferencial da tecnologia aliada ao ensino é a possibilidade de estudar de forma personalizada. “A flexibilidade de poder estudar quando e de onde quiser é uma vantagem, mas não o suficiente para promover a transformação que queremos ver. A tecnologia traz novas possibilidades e permite o ensino adaptativo”, destaca Calado.

O projeto Gran Faculdade começou a ser colocado em prática em junho de 2022, com a aquisição do Centro Universitário UniBagozzi, em Curitiba, feita cerca de um ano após o Gran receber o primeiro aporte do fundo de impacto do BTG Pactual. O Centro Universitário tem conceito máximo no Ministério da Educação (MEC) e um corpo docente altamente qualificado, em que 60,5% dos professores são mestres e 7,5% são doutores.

“Vamos muito além de uma universidade EAD. Acredito que a Gran Faculdade é o caminho não só para que mais alunos entrem no ensino superior, mas também para que consigam concluir essa etapa tão importante da formação. Essa é a nossa meta”, conclui Granjeiro.

