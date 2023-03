E-book apresenta ChatGPT para mercado de comunicação; faça download

As big techs estão investindo muito dinheiro em modelos de inteligência artificial, aumentando a concorrência para saber quem vai liderar o mercado. Quando Google e Microsoft apostam alto em uma nova tecnologia, é sinal de que, em breve, não só essa tecnologia fará parte do nosso dia a dia, como será essencial.

O ChatGPT, tomou conta de todas as discussões nas últimas semanas e teve uma ascensão tão grande que em dois meses já atingiu mais de 100 milhões de usuários. A ferramenta, desenvolvida pela empresa OpenAI, que tem a Microsoft como investidor, consegue gerar textos sobre diversos assuntos, de receitas a roteiros de filmes, além de responder perguntas sobre uma ampla variedade de assuntos, conversar com pessoas, resumir textos longos, traduzir, enfim, o potencial de utilização é vasto.

Porém, a IA não possui entendimento ético, moral, cultural ou sobre os contextos da sociedade e, por isso, os conteúdos gerados por ela poderão ter alguns fatores de risco, de fake news até dados pessoais, que pela LGPD, não devem ser usados fora do contexto em que foram originalmente encontrados. Ou seja, é imprescindível utilizar a ferramenta com responsabilidade. Para saber ainda mais sobre o ChatGPT, seus prós e contras e dicas sobre outras ferramentas de inteligência artificial que podem ajudar o dia a dia do profissional de comunicação, faça download do e-book preparado pelo Grupo FSB.

