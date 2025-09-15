Três estratégias que um vendedor da Amazon usa para ter um faturamento de sete dígitos

Alex Yale, fundador da Uncle Todd’s e dono Flip-It! Cap (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Redatora
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15h23.
Após anos atuando em empresas como Deloitte, Facebook e Thrasio, o empreendedor Alex Yale decidiu aplicar sua experiência corporativa na construção de um negócio próprio.
Em 2023, fundou a Uncle Todd’s, marca de produtos de limpeza, e logo depois adquiriu a Flip-It! Cap, ambas vendidas na Amazon e atualmente com faturamento anual de sete dígitos.
Mais do que uma construção de história de sucesso, Yale compartilha três decisões estratégicas que foram fundamentais para garantir o crescimento financeiro das marcas e que merecem atenção especial de profissionais que atuam com finanças corporativas. As informações foram retiradas de Business Insider.
A primeira recomendação de Yale é dar preferência a fornecedores nacionais. Ele alerta que o cenário internacional, especialmente com tarifas comerciais imprevisíveis envolvendo China e Estados Unidos, pode comprometer a margem e o fluxo de caixa de empresas que dependem de importações.
No competitivo universo do e-commerce, Yale destaca que produtos sem proteção intelectual são rapidamente copiados. Por isso, ele só trabalha com produtos patenteáveis ou protegidos por essa característica, como é o caso da Flip-It! Cap.
A estratégia garante exclusividade de mercado, protege a margem de lucro e dificulta a entrada de novos concorrentes, um fator que aumenta o valor de mercado e reforça a competitividade do negócio.
Para profissionais de finanças, isso representa um ativo estratégico, que pode ser considerado inclusive na composição de valuation em Fusões e Aquisições e rodadas de investimento.
Yale alerta para um erro comum de empreendedores digitais de focar demais no marketing e esquecer o desempenho do produto.
“Você pode viralizar no TikTok e vender muito, mas se o produto não funcionar de verdade, sua marca morre tão rápido quanto nasceu”, explica Yale.
Sua recomendação é investir em produtos de alta qualidade que resolvam problemas reais, preferencialmente consumíveis, que os clientes precisarão comprar novamente.
Usar conhecimento estratégico para transformar experiência corporativa em negócios de sete dígitos é um aprendizado essencial para profissionais dessa área. De executivo em grandes empresas a dono de marcas milionárias, essa transformação exige visão financeira para gestão de riscos, proteção de margens e criação de ativos estratégicos.
A diferença entre negócios que quebram e os que faturam milhões está nas decisões financeiras certas, como escolha de fornecedores que protegem fluxo de caixa, produtos que criam barreiras competitivas e operações que geram receita recorrente.
