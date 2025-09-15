Carreira

Três estratégias que um vendedor da Amazon usa para ter um faturamento de sete dígitos

Estratégias de produto, proteção legal e logística fizeram ex-executivo escalar negócios com alto retorno

Alex Yale, fundador da Uncle Todd’s e dono Flip-It! Cap (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15h23.

Após anos atuando em empresas como Deloitte, Facebook e Thrasio, o empreendedor Alex Yale decidiu aplicar sua experiência corporativa na construção de um negócio próprio. 

Em 2023, fundou a Uncle Todd’s, marca de produtos de limpeza, e logo depois adquiriu a Flip-It! Cap, ambas vendidas na Amazon e atualmente com faturamento anual de sete dígitos.

Mais do que uma construção de história de sucesso, Yale compartilha três decisões estratégicas que foram fundamentais para garantir o crescimento financeiro das marcas e que merecem atenção especial de profissionais que atuam com finanças corporativas. As informações foram retiradas de Business Insider.

1. Produção nacional: controle de riscos e previsibilidade nos custos

A primeira recomendação de Yale é dar preferência a fornecedores nacionais. Ele alerta que o cenário internacional, especialmente com tarifas comerciais imprevisíveis envolvendo China e Estados Unidos, pode comprometer a margem e o fluxo de caixa de empresas que dependem de importações.

"Começar uma marca já é difícil o suficiente. Não dá para ficar olhando por cima do ombro esperando novas tarifas ou mudanças de frete"Alex Yale, fundador da Uncle Todd’s e dono Flip-It! Cap

2. Produto com patente: margem protegida e barreira de entrada

No competitivo universo do e-commerce, Yale destaca que produtos sem proteção intelectual são rapidamente copiados. Por isso, ele só trabalha com produtos patenteáveis ou protegidos por essa característica, como é o caso da Flip-It! Cap. 

A estratégia garante exclusividade de mercado, protege a margem de lucro e dificulta a entrada de novos concorrentes, um fator que aumenta o valor de mercado e reforça a competitividade do negócio.

"Evito qualquer produto de origem chinesa que não tenha patente. Se fizer sucesso, em dois meses você terá réplicas mais baratas competindo com você"Alex Yale, fundador da Uncle Todd’s e dono Flip-It! Cap

Para profissionais de finanças, isso representa um ativo estratégico, que pode ser considerado inclusive na composição de valuation em Fusões e Aquisições e rodadas de investimento.

3. Qualidade e recorrência: o produto é o centro da equação financeira

Yale alerta para um erro comum de empreendedores digitais de focar demais no marketing e esquecer o desempenho do produto.

“Você pode viralizar no TikTok e vender muito, mas se o produto não funcionar de verdade, sua marca morre tão rápido quanto nasceu”, explica Yale.

Sua recomendação é investir em produtos de alta qualidade que resolvam problemas reais, preferencialmente consumíveis, que os clientes precisarão comprar novamente.

A importância de dominar as finanças corporativas

Usar conhecimento estratégico para transformar experiência corporativa em negócios de sete dígitos é um aprendizado essencial para profissionais dessa área. De executivo em grandes empresas a dono de marcas milionárias, essa transformação exige visão financeira para gestão de riscos, proteção de margens e criação de ativos estratégicos.

A diferença entre negócios que quebram e os que faturam milhões está nas decisões financeiras certas, como escolha de fornecedores que protegem fluxo de caixa, produtos que criam barreiras competitivas e operações que geram receita recorrente.

