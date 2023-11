“Inteligência artificial e cloud computing caminham juntos”, diz Huawei

O futuro está nas nuvens. Literalmente. Em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo por conta da transformação digital, a tecnologia acelera e torna os setores mais eficientes, por meio da automação, digitalização e da economia digital. Nesse sentido, as empresas que modernizam suas estruturas saem na dianteira e uma das etapas importantes nesse processo é a migração das estruturas empresariais para a nuvem.

Líder global de tecnologia de soluções de informação da indústria e das comunicações (TIC), a Huawei oferece a Huawei Cloud, unidade de negócio que fornece aos clientes infraestrutura e soluções para computação em nuvem, com tecnologia de ponta focada em inteligência artificial (IA) e big data. “A nuvem é fundamental para acelerar o processo de digitalização”, afirma Fernando Penna, gerente de Desenvolvimento de Negócios em Nuvem da Huawei Brasil.

Segundo levantamento da Gartner, líder mundial em pesquisa e consultoria para empresas, o mercado mundial de Infraestrutura como Serviço (IaaS) cresceu 29,7% em 2022, totalizando US$ 120,3 bilhões, ante os US$ 92,8 bilhões registrados em 2021. E a expectativa é que esse número cresça ainda mais nos próximos anos. Até 2030, o poder de computação da inteligência artificial global pode aumentar 500 vezes até 2030.

Tudo na nuvem

Diante de tudo isso, fica a pergunta: onde armazenar e como monitorar enormes quantidades de dados e extrair deles o conhecimento necessário para tomadas de decisão que gerem valor para o negócio e para os consumidores? A resposta está no conceito Tudo na Nuvem; ou seja, as empresas precisam entender a importância do cloud computing como sendo a melhor alternativa para o armazenamento e monitoramento de dados em grande escala.

“A relação entre cloud computing e inteligência artificial é como se as duas tecnologias caminhassem juntas. A nuvem fornece a estrutura necessária para processar um grande volume de dados. Isso permite que a IA execute algoritmos complexos e a tendência é que esse desenvolvimento das tecnologias se aprofunde cada vez mais”, explica Penna.

A Huawei Cloud inclui serviços de computação, armazenamento, rede, bancos de dados, big data, migração, segurança e serviços de orquestração de aplicativos. A utilização de data center local protege a segurança dos dados e oferece baixa latência. Uma nuvem híbrida pública é utilizada para ajudar grandes empresas tradicionais a obterem êxito na transformação digital. Além de tudo isso, o serviço em cloud da Huawei fornece às empresas ferramentas ideais para reduzir custos de investimentos, melhorar a eficiência da operação e a segurança de dados e promover a inovação.

“Naturalmente, isso resultará em mais competitividade”, explica Penna. Plataformas de mídias sociais, empresas de comércio eletrônico, agências de notícias, indústrias automobilísticas, instituições financeiras e empresas de diversos outros setores compõem o portfólio de clientes da Huawei Cloud, no mundo todo. Apenas no Brasil, são mais de 300 clientes atendidos. A infraestrutura na América Latina inclui dois data centers Tier III em São Paulo e outros espalhados por países como Argentina, Chile, Peru e México.

“A nuvem vai desempenhar um papel central na tecnologia nos próximos anos e na forma como as empresas vão desenvolver os seus negócios. Na era da transformação digital, teremos muita inovação e evolução que permitirão surgir novas tecnologias que hoje ainda nem pensamos”, conclui Penna.