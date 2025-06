Empresas que enxergam esses 5 benefícios do Gemini poderão evoluir junto com a ferramenta

34% dos brasileiros já utilizam a inteligência artificial do Google, o Gemini. Os dados, de pesquisa da MobileTime, indicam uma acelerada transformação do mecanismo de busca pela ferramenta de IA.

No dia a dia, os efeitos do Gemini são claros, mas a IA não está presente apenas no mecanismo de busca. Para as empresas adeptas do ecossistema do Google, não é difícil se perguntar: como isso impacta as operações?

Segundo o especialista em dados e professor de MBA da FGV, Kenneth Corrêa, “Soluções como a IA generativa permitem criar conteúdos personalizados e inovadores em escala sem precedentes, como o Google está fazendo".

Convidamos o Corrêa e outros X especialistas para detalhar, em 5 exemplos, como a IA generativa do Google pode gerar benefícios práticos às empresas.

1. Respostas imediatas e personalizadas com AI Overviews

O Google expandiu globalmente os AI Overviews para mais de 120 países, incluindo o Brasil. Esses resumos gerados por inteligência artificial aparecem no topo da página de resultados, sintetizando informações de múltiplas fontes em segundos. Para usuários, isso significa respostas mais rápidas e completas. Para empresas, representa uma oportunidade de ter seu conteúdo destacado nos resumos automatizados.

2. Ferramentas inteligentes integradas ao dia a dia profissional

Com o Gemini for Workspace, a IA generativa está integrada a ferramentas como Gmail e Google Docs, otimizando operações e melhorando resultados.

"Essa tecnologia representa uma revolução para as agências de marketing e comunicação. Ela oferece oportunidades de otimizar operações, melhorar resultados e criar experiências mais personalizadas para os clientes", pontua Eduardo Augusto, CEO da IDK, consultoria especializada em marketing, comunicação e tecnologia.

3. Novas formas de interação através de conversas naturais

O Gemini Live permite conversas por voz e vídeo em tempo real com o assistente, tornando a interação mais natural e eficiente.

"O medo da IA geralmente vem do desconhecido. Quando você começa a usar essas ferramentas no dia a dia, percebe que elas não fazem o trabalho por você, elas fazem o trabalho com você, de forma muito mais inteligente", explica Thiago Muniz, especialista em vendas, professor da FGV e CEO da Receita Previsível.

4. Criação de conteúdo visual e audiovisual avançado

Os modelos Imagen 4 e Veo 3 permitem geração de imagens e vídeos com áudio sincronizado, democratizando a criação de conteúdo de alta qualidade. Para empresas, isso significa capacidade de produzir materiais visuais profissionais sem grandes investimentos em equipes especializadas.

5. Nova realidade de visibilidade digital para negócios

A IA está transformando como as empresas são encontradas online. Estudo conjunto da Datos e SparkToro mostrou que cerca de 58,5% das pesquisas no Google nos EUA e 59,7% na União Europeia terminam em zero cliques – ou seja, o usuário obtém a resposta diretamente na página de resultados.

"A disputa pela atenção do usuário se deslocou para outro tipo de interface, e o Google está correndo para manter a centralidade que sempre teve", observa Pedro Paulo Alves, cofundador da Boomer, empresa especializada em marketing digital com foco em performance.

Para as empresas que desejam aproveitar esses benefícios, Kenneth Corrêa destaca: "Os KPIs clássicos, como impressões e cliques, já não fazem mais sentido em muitos contextos. Estamos em um território onde o que vale é a interpretação algorítmica do conteúdo e sua capacidade de gerar valor direto na SERP."

O que fazer para aproveitar esses benefícios?

Segundo os especialistas, quatro ações são fundamentais:

Auditoria de presença digital em IAs – Verifique como sua empresa aparece nas respostas dos assistentes de IA. Produção de conteúdo nativo para IA – Desenvolva materiais com linguagem clara e dados estruturados. Monitoramento contínuo – Acompanhe como a IA descreve sua empresa. Parcerias estratégicas – Explore integrações com plataformas de IA.

"Seu celular já tem as ferramentas. A tecnologia já está disponível. O que falta é apenas começar a experimentar e descobrir como essa parceria pode transformar sua rotina de trabalho e a da sua empresa", conclui Thiago Muniz.

