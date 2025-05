Usuários da IA do Google, o Gemini, ganham acesso ao Veo 3 para gerar vídeos e áudios realistas

Por meio de sua conta no X, o vice-presidente do Gemini, Josh Woodward, anunciou o lançamento do Veo 3, uma ferramenta de inteligência artificial para gerar vídeos e áudios realistas. O acesso está restrito a assinantes dos planos Pro e Ultra da IA do Google, com usuários do Brasil incluídos, mas não, por exemplo, os da União Europeia.

Assinantes do Gemini Pro têm direito a uma oferta única de teste, com um limite de dez gerações. Já no plano Ultra, além de atualizações diárias, o uso máximo não foi especificado pelo Google. Há ainda um modo para produção em fluxo (Flow), focado especificamente em produtores de filme com IA. O limite é de, respectivamente, dez e 125 gerações mensais.

Até o momento, o Veo 3 está disponível apenas na versão web do Gemini Pro e oferece saída de áudio apenas em inglês, ainda que outros idiomas possam ser ocasionalmente suportados. Além disso, o modo em fluxo não permite saída de voz para imagens carregadas pelos usuários.

Sucesso viral reforça preocupação com mal uso

Vídeos de demonstração do Veo 3 rapidamente viralizaram e inundaram as redes sociais, demonstrando a impressionante capacidade disponível para facilmente combinar vídeo e áudio.

Essa facilidade levantou, novamente, preocupações sobre seu potencial uso para desinformação. Essa tecnologia reforça mais uma vez a necessidade de vigilância ao revisar conteúdo de fontes não verificadas.