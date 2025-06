Ela ajudou a criar o ChatGPT. Agora, paga até R$ 2,8 milhões por ano para quem trabalha com IA

A startup Thinking Machines Lab (TML), fundada pela ex-CTO da OpenAI, Mira Murati, está chamando atenção no mercado de inteligência artificial (IA) com salários generosos. De acordo com dados federais obtidos pelo Business Insider, a empresa pagou salários anuais de até US$ 500 mil a membros de sua equipe técnica. Dois colaboradores receberam US$ 450 mil, enquanto outro alcançou a marca de US$ 500 mil, valores que superam as ofertas de gigantes do setor como OpenAI e Anthropic.

A busca da TML por talentos de elite já resultou na contratação de figuras renomadas, como Bob McGrew, ex-CRO da OpenAI, e Alec Radford, um dos principais responsáveis pelo GPT-3. Murati, que liderou o desenvolvimento do ChatGPT e de outras inovações na OpenAI, fundou a startup em 2025, visando construir uma empresa de IA que se diferencie no mercado saturado por grandes players como Google, Microsoft e Anthropic. A startup obteve uma avaliação de US$ 10 bilhões e já levantou US$ 2 bilhões em sua rodada de financiamento semente.

Ela largou o emprego na OpenAI. Hoje, aos 36, pode ter startup de US$ 2 bilhões

O que torna a Thinking Machines Lab única?

O grande desafio para Murati será se destacar em um mercado já saturado por gigantes como OpenAI, Google, Microsoft e startups como Anthropic. Apesar disso, a Thinking Machines Lab vem se posicionando de forma diferenciada.

Em vez de adotar o modelo fechado e competitivo de outras big techs, Murati promete que suas tecnologias serão compartilhadas com pesquisadores e empresas, uma abordagem mais aberta que pode atrair um público interessado em colaborar com a inovação.

Embora a startup ainda não tenha revelado se já recebeu investimentos, a avaliação de US$ 10 bilhões coloca a empresa como uma concorrente de peso. "Estamos construindo a Thinking Machines Lab para tornar os sistemas de IA mais acessíveis, personalizáveis e capazes", disse Murati em um post no início do ano.

Quem é Mira Murati?

Aos 36 anos, Mira Murati tem uma trajetória marcada por grandes desafios e conquistas. Ela foi uma das líderes do desenvolvimento do ChatGPT e de outros projetos importantes na OpenAI, passando mais de seis anos na empresa.

Murati também foi nomeada CEO interina da OpenAI em meio à crise que levou à demissão temporária de Sam Altman, um período que abalou a estrutura da empresa. Após o retorno de Altman ao cargo, Murati voltou à posição de CTO até sua saída definitiva em setembro de 2024.