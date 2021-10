Empresas lançam curso grátis para formar novos profissionais na área de TI

O grupo DPSP, dono das bandeiras Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, criou o Programa Vem.Ser=DEV, de Formação de Desenvolvedores em parceria com A Liga Digital, movimento de impacto social que busca empoderar jovens de comunidades carentes por meio de cursos de capacitação profissional. O programa tem o objetivo de formar novos profissionais para terem a oportunidade de ingressar na área de Tecnologia da Informação, um mercado aquecido e com boas perspectivas de crescimento.

Para concorrer às vagas, os candidatos podem se inscrever até o dia 15 de outubro pelo site. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo, e não são exigidos experiência prévia ou diploma de curso superior em áreas relacionadas à tecnologia.

O curso da DPSP para formar desenvolvedores será gratuito e acontecerá de maneira remota, com duração de quatro meses e carga horária de 64 horas. A turma inicial será composta por 30 vagas.

O início das aulas está previsto para o dia 8 de novembro e os módulos serão ministrados por profissionais do mercado de tecnologia como Igor Reis, diretor de Marketing da Warner Bross, Edi Carlos Bragança, Especialista de Banco de Dados na Catho e Helenice Moura, cofundadora da A Liga Digital.

“Educação é uma das melhores ferramentas para gerar inclusão e boas oportunidades. Sabemos o quanto a formação faz diferença na vida profissional de uma pessoa e é nisso que estamos investindo, preparando talentos para iniciar suas carreiras em tecnologia”, afirma Carla Sauer, diretora de Gente e Gestão do grupo DPSP.

O processo seletivo também é aberto aos colaboradores da empresa com mais de um ano de casa. Ao final do curso, os aprovados terão a oportunidade de concorrer a vagas de trabalho no grupo DPSP.

“O nosso objetivo com essa iniciativa é formar profissionais que farão diferença no mercado de trabalho, investindo no aprendizado e no potencial de cada um deles. Ao longo das aulas, os alunos poderão vivenciar na prática os principais desafios da área”, declara Cristiano Hyppolito, diretor de Tecnologia e Digital do grupo DPSP.

