Eleva implanta novo laboratório para trabalhar habilidade socioemocionais

Relatório “The Future of jobs 2020”, do Fórum Econômico Mundial, diz que 94% dos líderes empresariais vão exigir no futuro características como pensamento crítico, autogestão, resiliência e flexibilidade na contratação do profissional. Pensando nisso, a Escola Eleva adota o LIV (Laboratório de Inteligência de Vida), que trabalha de forma prática habilidades socioemocionais, como perseverança, colaboração, proatividade e comunicação.

A escola também desenvolveu um currículo específico de “Creative Tech”, que trabalha competências técnicas como engenharia, design de produto, tecnologia, ciência da computação e criatividade, essenciais para a vida em sociedade e para o sucesso de quase todas as profissões contemporâneas.

De acordo com Isabella Sá, Headmaster da Escola Eleva Brasília, a Escola Eleva oferece uma educação em que o aluno viva a experiência de se apaixonar pelos saberes para encontrar soluções para um mundo melhor. “Sabemos que isso requer uma formação integral do ser humano focada não somente em competências formais, mas em habilidades socioemocionais e também que desenvolva um verdadeiro senso de comunidade”, diz.

Para a Headmaster, a metodologia coloca o aluno no centro do conhecimento, respeitando seus ritmos e processos e, mais do que isso, seus interesses.

“É urgente formar cidadãos para trabalhar em equipe de maneira colaborativa, pensar criticamente e, mais do que tudo, que saibam reconhecer e lidar com suas emoções”, afirma Isabella.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Metaverso: como investir na nova tendência de mercado

Universitário, vai morar em SP? Ganhe um Kindle ao alugar com a Lello

O que é economia laranja e por que ela é importante pro mercado criativo