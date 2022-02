Universitário, vai morar em SP? Ganhe um Kindle ao alugar com a Lello

De acordo com a Lello Imóveis, o aluguel de casas e apartamentos residenciais para estudantes gera um aumento de 25% a 30% no volume de contratos de aluguel fechados entre os meses de janeiro e março. Pensando nisso, a administradora e imobiliária montou para 2022 uma campanha que vai oferecer um Kindle décima geração para todos os estudantes que fecharem contrato de locação até 28 de fevereiro, na capital paulista e no grande ABC.

Com a retomada das aulas presenciais, a Lello aposta em um aumento expressivo da procura por imóveis para aluguel por parte dos universitários que vêm de cidades do interior e mesmo de outros estados para morar e estudar na cidade de São Paulo.

Conforme a empresa, a maior parte dos estudantes prefere regiões como Perdizes, Consolação, Paulista, Vila Mariana, Liberdade e Vila Clementino, entre outras, além do ABC.

Para Pedro Venturini, diretor de Marketing da Lello Imóveis, o início de um novo ano se configura como excelente oportunidade para os proprietários que desejam locar seus imóveis, principalmente os que possuem unidades situadas nas proximidades de centros universitários ou estações de metrô, que são os mais buscados pelos estudantes.

Segundo ele, os tipos de imóveis mais procurados pelo público universitário normalmente são apartamentos de um ou dois dormitórios, situados próximo a estações de metrô e com bom estado de conservação. “Além da localização, imóveis mobiliados ou semimobiliados, por exemplo, favorecem de forma significativa na hora da escolha”, diz Venturini.

Ele explica que as unidades com esse tipo de perfil, disponíveis para locação e situadas em regiões próximas às faculdades, costumam ser alugadas mais rapidamente nesta época do ano.

Os proprietários que possuem imóveis dentro desse perfil e desejam anunciar gratuitamente, é só acessar o link.

O diretor de Marketing da Lello diz ainda que os universitários candidatos a inquilinos têm, por intermédio da imobiliária, a facilidade de alugar sem a necessidade de fiador, além de ferramenta de busca online por estação e linha do metrô e outros recursos como agendamento de visita online, tour virtual 360º nos imóveis e processos totalmente digitais.

“A locação para estudantes é bem simples e rápida, basta ter a aprovação cadastral, que geralmente é feita com a documentação dos pais”, afirma Pedro.

Já para os proprietários, a Lello repassará o aluguel em dia mesmo que o inquilino não pague, e poderão contar com a administração dos pagamentos e dos encargos como IPTU e condomínio.

