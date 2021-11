Eleva compra 45 novas unidades e se consolida como maior no segmento

O Eleva Educação concretizou a compra de 45 unidades escolares da Saber, marca do grupo Cogna, no maior acordo comercial da educação básica do Brasil. Após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o grupo Eleva ultrapassa 120 mil alunos, distribuídos em 17 estados e no Distrito Federal, se consolidando como a maior rede de educação básica do país.

“As escolas são o DNA do Eleva Educação e a aquisição das escolas da Saber é uma oportunidade de expandirmos o nosso core business de forma estratégica, com a entrada de marcas extremamente reconhecidas e um time muito capacitado. Agregando a nossa expertise acumulada nos últimos anos, vamos investir ainda mais para que todos os nossos alunos tenham um ensino de excelência, com profissionais continuamente capacitados e um currículo atual e completo”, diz Bruno Elias, co-CEO do Eleva Educação.

Com a transação, passam a fazer parte do Eleva Educação as unidades da Saber distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal, como Colégio pH (RJ), Centro Educacional Leonardo da Vinci (ES), Sigma (DF), Colégio Lato Sensu (AM e AC), Colégio Anglo Chácara Santo Antônio (SP) (antigo Anglo 21), Colégio Integrado (GO), Colégio CEI — Centro de Educação Integrada (RN), Escola Santi (SP), Colégio Visão (SC), Colégio Pitágoras (MG e PA), CIE — Centro Integrado de Ensino (MT), Colégio Maxi (MT), Colégio NeoDNA (MT), ECSA — Escola Chave do Saber (MT), Colégio Motivo (PE), Colégio do Salvador (SE), Instituto Embraer (SP).

Ao todo, o grupo passa a ter mais de 180 unidades em todas as regiões do país, que passam a contar com um intercâmbio de boas práticas, acesso a projetos de inovação e práticas educacionais.

“Esse intercâmbio entre as unidades é essencial para que boas práticas se reproduzam, contribuindo para a melhor formação dos nossos alunos”, diz Bruno Elias.

A transação

No acordo, que foi submetido e aprovado pela avaliação do Cade, a Vasta, divisão B2B de educação básica da holding Cogna, adquire a Plataforma de Ensino Eleva (Sistema de Ensino), do Eleva Educação, por R$ 580 milhões, o qual estará sujeito a um ajuste pelo caixa líquido da Editora no fechamento, estimado em aproximadamente R$ 32 milhões. Com base nos resultados auferidos até o momento ao longo do exercício de 2021, a expectativa das partes é que o valor base do Preço de Aquisição Escolas, a ser apurado em 2022, será de aproximadamente R$ 717 milhões, preço base poderá ser ajustado a maior em 2023, a depender dos resultados atingidos em 2022 pela SOE e Escolas Saber.

Junto com a transação, a marca Plataforma de Ensino Eleva será licenciada para a Vasta até o final de 2023. As empresas assinaram acordo comercial de longo prazo, no qual a Vasta se torna o parceiro exclusivo do sistema de ensino, que é base de todas as escolas do grupo Eleva (incluindo as escolas atuais, as escolas da Saber e as novas escolas que venham a ser abertas e/ou adquiridas) ao longo dos próximos dez anos, com exceção da Escola Eleva, Os Batutinhas, Gurilândia, e outras escolas que virão a integrar o portfólio das marcas da unidade de negócio Global do grupo.

Os sistemas de ensino Liv e Tec e as ferramentas Agenda Edu e Luppa do Eleva Educação não fazem parte da transação com a Cogna, assim como a escola de idiomas Red Balloon não faz parte da transação da holding com o Eleva Educação. As marcas Anglo, pH e Pitágoras continuam sendo de propriedade da Vasta/Cogna e o Eleva terá direito de uso nos colégios.

Os valores da transação estão sujeitos a ajuste pós fechamento em função da variação de receita de 2021. O acordo não permite direito de voto à Cogna e exclui também a possibilidade de aumentar sua posição.

