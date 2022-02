É produtor rural? Utilize sua produção agrícola como moeda de pagamento

A MasterBarter, startup de democratização do modelo de Barter (troca de grão futuro por crédito e/ou insumos), lança soluções que funcionarão como um motor para escalar esse processo com mais autonomia e facilidade de monetização para o produtor rural. A agfintech criou uma conta digital que facilita o acesso ao crédito utilizando a produção agrícola como moeda de pagamento. No aplicativo, o produtor consegue converter o grão em dinheiro sempre que precisa de liquidez e gasta com seu cartão BarterCard.

A startup nasceu da união dos executivos Walter Dissinger, ex-presidente mundial BASF e ex-CEO da Votorantim Cimentos, Francisco Pereira, fundador e CEO da Trademaster, Marcelo Borba, produtor rural em Tocantins e Goiás e fundador e ex-CEO da MB Engenharia, e foi fundada em 2020. A empresa recebeu, até o momento, um aporte de R$ 5 milhões de seus fundadores, investidores anjos e dos fundos Parallax Ventures e FRAM Capital e já se prepara para uma rodada seed.

Segundo o Dissinger, o modelo de Barter não é novo e agricultores utilizam a ferramenta para financiamento do custeio de safra, mas o acesso ainda é muito restrito ao grande produtor rural das culturas de soja, milho e algodão. Ainda há muito potencial para incluir agricultores menores e de culturas novas nesta jornada de financiamento.

Pensando nisso, a agfintech criou a conta digital, que permite que o produtor deposite o produto agropecuário vendido diretamente no armazém que existe em sua conta digital. E além disso, de acordo com o CEO, com o BarterCard é possível converter grão em dinheiro. O cartão de crédito é o único da bandeira Mastercard que oferece prazo safra para produtores rurais.

Norteada por princípios ESG (Environment, Social & Governance), a MasterBarter garante que suas tecnologias estimulam práticas sustentáveis.

“Cumprimos com protocolos rígidos regulatórios, atuando como Instituição de Pagamento para todos estes participantes ecossistêmicos da cadeia do agronegócio”, afirma o co-founder, Marcelo Borba.

Crescimento acelerado

Em menos de um ano, a MasterBarter está operando com mais de dez clientes, incluindo cooperativas, distribuidores verticalizados e indústrias de insumos. A projeção para 2022 é transacionar, em suas tecnologias, volume financeiro superior a R$ 400 milhões.

Pensando no futuro, a agfintech tem planos ambiciosos, projetando cadastrar 80 mil agricultores e transacionar mais de R$ 7 bilhões em três anos. A startup iniciou, também, uma parceria com a Mastercard, a bandeira escolhida para o cartão oferecido aos produtores rurais.

