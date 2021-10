E-commerce: é preciso ter antenas ligadas para as mudanças instantâneas

Por Andrea Fernandes*

Uma das minhas maiores paixões em trabalhar com o e-commerce é estar atualizada com o que é tendência. Na velocidade em que as coisas mudam, é fácil ficar para trás — e esse é um erro que pode ser fatal para qualquer negócio.

Nos últimos dois anos o mundo virou de cabeça para baixo, e o nível de evolução, de transformação que o e-commerce passou é muito impressionante.

Existem várias formas de estar up to date. Uma das coisas que adoro fazer é me cercar de gente inovadora, que pense diferente de mim, que tenha passado por experiências diversas. No trabalho, em casa, quando viajo. Ontem mesmo fiz uma reunião com o Felipe Piris, que além de amigo mais que querido (ele já foi inclusive um dos convidados aqui nesta coluna), é a cabeça e a energia por trás do aplicativo Vipy. Eu fiquei hipnotizada, mesmo depois de tantos anos tendo ele sempre por perto, ainda fico em choque com o brilhantismo dele — com apenas 27 anos (alô Forbes, fica a dica). Isso acontece em toda conversa que temos, seja no trabalho, seja em casa com gim e queijos.

Outra forma de se atualizar é ser heavy user de tudo que aparecer. Twitter? Bora. TikTok? Também. Apareceu o Clubhouse? Vamos experimentar. O negócio é tentar estar em lugares diferentes, ouvindo e entendendo as diferentes perspectivas. Seja numa nova rede social, seja lendo ou escrevendo uma coluna em um dos mais respeitados veículos do país.

Estar nos lugares certos também é estar onde as pessoas estão. Uma exposição só existe e é bem-sucedida se pessoas vão visitar, certo? A Monalisa só é importante se milhões de pessoas reconhecem isso, e por muito tempo, ela foi só mais um quadro pendurado no Louvre. E é por isso que venho aqui hoje falar do Web Summit — a Monalisa dos eventos de tecnologia.

A conferência que é considerada a mais importante do mundo no segmento acontece em Lisboa, entre os dias 1º e 4 de novembro. Lógico que, com todos vacinados e o mundo começando a voltar a ser o que era antes, o evento ganha ainda mais importância.

Mais de 350 palestrantes trazem sua visão sobre os próximos passos da internet, tecnologia e inovação. São as principais cabeças da Amazon, Facebook, Twitter, Reddit, Microsoft, Spotify… enfim, todo mundo que realmente pode mudar o rumo do mercado nos próximos anos estará lá, além do futuro do trabalho, health techs, inteligência artificial. Enfim, basicamente tudo que você precisa saber para os próximos anos.

Estou ansiosa para alguns palestrantes em especial. O CTO da Amazon, Werner Vogels, a atriz Amy Poehler que vai falar sobre o projeto dela para jovens mulheres, Brad Smith, presidente da Microsoft e Opal Tometi, cofundadora do movimento Black Lives Matter. Dá para ver que não é só inovação e tecnologia, mas também assuntos que pautaram os últimos meses e ainda serão tema de muitas conversas.

Ao longo das próximas semanas vou trazer uma cobertura completa de tudo que acontecer por lá. Também vou convidar amigos que estarão presentes na conferência para ajudar, com olhares diferentes nas suas respectivas áreas.

Se você não for ao evento e quiser muito saber sobre uma discussão específica, me chama no LinkedIn que eu te conto tudo o que assisti por lá, que tal?

Ah, e se você me encontrar por lá, vem me dar um oi!

Vamos falando!

*Andrea Fernandes é CEO do T.Group

