Pequenas e médias empresas crescem 30% na Páscoa e faturam R$ 3,9 milhões no e-commerce

Durante o período da Páscoa, pequenas e médias empresas do e-commerce registraram aumento de 30% no faturamento, alcançando R$ 3,9 milhões, segundo dados da plataforma de e-commerce Nuvemshop. Cerca de 88 mil produtos específicos para a data foram vendidos, crescimento de 28% em relação a 2024.

Os números foram levantados com lojistas da Nuvemshop, entre 14 de março e 13 de abril de 2024 e 2025.

Produtos relacionados à Páscoa, como velas e artigos decorativos, registraram aumento de 42% no número de itens vendidos e 45% no faturamento, movimentando mais de R$ 1,6 milhão. Por outro lado, os chocolates, tradicionalmente associados ao feriado, tiveram uma queda de 5% nas vendas online.

“A Páscoa é o momento mais importante para docerias e chocolaterias, mas também é uma oportunidade para lojistas de outros segmentos oferecerem produtos diferenciados aos consumidores”, diz Carolina Lago, Gerente de Marca e Conteúdo da Nuvemshop.

“Temos mais de 150 mil clientes em nossa plataforma, de diversos segmentos. Em todas as datas comemorativas, ajudamos os empreendedores a ampliar sua oferta e a atender às necessidades do consumidor em qualquer época do ano”, conclui.

Segmentos variados aproveitam a data

Um bom exemplo de sucesso fora do mercado de chocolates é o e-commerce Parafinesse, especializado em velas e produtos aromáticos. A marca aproveitou a Páscoa para criar velas temáticas: uma de chocolate com laranja e outra de pistache, oferecidas dentro de embalagens em formato de ovo de Páscoa. A estratégia deu certo, e a empresa registrou um aumento de 37% no faturamento em março, além de um crescimento de 12% no ticket médio.

“Sabemos que muitas pessoas não consomem chocolate, então criamos uma alternativa que remetesse ao conforto associado ao doce”, explica Beatriz Costacurta, fundadora da Parafinesse. “O sucesso das velas foi tão grande que estamos considerando mantê-las no nosso catálogo fixo”, complementa.

Desafios para a indústria de chocolates

Apesar do crescimento no e-commerce, a Páscoa de 2025 será marcada por desafios para o setor de chocolates. A alta de 180% nos preços do cacau em 2024 deverá impactar o custo dos ovos de Páscoa, tornando o produto mais caro e reduzindo a produção.

A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) prevê uma produção de 45 milhões de ovos de Páscoa em 2025, uma queda de 22% em relação aos 58 milhões produzidos em 2024. Em 2024, a produção total de chocolates no Brasil cresceu 3%, somando 803 mil toneladas.

A crise no mercado de cacau é uma realidade desde 2023, afetada por uma combinação de fatores climáticos e doenças nas principais regiões produtoras, como Gana e Costa do Marfim, que juntas respondem por 70% da produção global de cacau. Em 2024, o fenômeno El Niño elevou as temperaturas e causou estresse hídrico nas plantações, além de disseminar a "podridão parda", uma doença fúngica que compromete a produtividade dos cacaueiros.

Além disso, a doença viral do broto inchado, que afeta principalmente as plantações na África Ocidental, segue impactando negativamente a produção desde 1936.