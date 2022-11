Drogarias Pacheco e São Paulo ampliam experiência figital

Com foco em potencializar a experiência e a comodidade para os seus clientes e às vésperas do evento promocional de Black Friday, o Grupo DPSP, responsável pela Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, reformulou os aplicativos de suas duas bandeiras.

Quem já tem o software instalado no celular não precisa baixar novamente para aproveitar as novidades. Os apps já estão disponíveis para download gratuito na App Store e Google Play Store para aqueles que desejam conferir as vantagens da ferramenta.

O relançamento traz novas funcionalidades e passa a contar com um modelo de fidelidade, que permite ao consumidor ativar ofertas personalizadas e obter descontos exclusivos em diversas categorias como medicamentos, skincare, beleza e outras.

Além disso, o app oferece toda a jornada digital aos clientes, que podem realizar suas compras e receber os produtos no endereço selecionado em até 2 horas ou retirar em uma das mais de 1,4 mil lojas espalhadas pelo país.

O novo serviço é mais um canal oferecido para que os clientes do Grupo DPSP possam ter uma experiência figital, com a rede física e digital em sinergia para maior comodidade e conforto. No app, estão disponíveis produtos e serviços de ambas as bandeiras, assim como já ocorre no site, televendas e lojas físicas.

O lançamento conta com uma campanha multimídia criada especialmente para fortalecer as vantagens do canal. Com o conceito “Vai no App”, os conteúdos incluem comunicação nas lojas, site e redes sociais. A expectativa da companhia é impulsionar o download e uso pelos clientes, fortalecendo as vendas no trimestre. A campanha foi desenvolvida em parceria com a agência LVL.

“O relançamento de nossos apps chega para aprimorar ainda mais a presença figital das marcas, possibilitando uma experiência de compra personalizada de acordo com o perfil de cada cliente, zelando pelas melhores práticas de omnicanalidade e segurança de dados”, afirma Cristiano Hyppolito, diretor de tecnologia e digital do Grupo DPSP.

A Drogarias Pacheco e a Drogaria São Paulo oferecem também outros programas de desconto e fidelidade, como Viva Saúde, convênios e Programas de Benefícios dos Fabricantes. Todos eles oferecem economia e contribuem com o cuidado para a saúde e o bem-estar da população.

