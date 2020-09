Domingo de calor testa protocolos

As altas temperaturas provocaram hoje aglomerações, desafiando regras de distanciamento social e até decretos de governos. As praias cariocas ficaram lotadas desde cedo. Em São Paulo, além de parques e praças cheios, o movimento nas rodovias foi intenso.

Nas redes sociais, fotos, vídeos e depoimentos confrontam a pandemia e intrigam.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 117 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre a relação entre a produção acadêmica, o mercado e o governo. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Reforma administrativa – Ipea diz que medidas podem resultar em economia de R$ 816 bilhões em 10 anos

Crescimento – IBC-Br deve registrar alta de 3,4% em julho, sem recuperar queda da pandemia

Conjuntura – Renegociações de financiamentos de carros disparou 500% durante a crise

Renda Brasil – Aposentados podem ficar sem aumento por até dois anos

Poder e Política

Ministro da Justiça faz cateterismo e tem miocardite aguda; Bolsonaro faz visita

Maia nega ter escolhido sucessor

Fachin diz a Fux que, no STF, Lava Jato é pautada por ‘legalidade constitucional’

Mourão diz estar trabalhando para ser vice de Bolsonaro em 2022

Marco do gás, pré-sal e mais: Congresso acerta votações da semana

Estudo mostra onda de retrocesso em democracias pelo mundo

Municípios vencem importantes disputas sobre ISS no STF

Saúde e Ciência

HIV e Covid-19: momento é oportuno para aprendizados sobre a saúde

Dilemas éticos no combate à Covid-19

Sustentável

Ibama e ICMBio – Governo corta orçamento para 2021

Documentário – Relaçãoentre bichos e pandemias

Internacional

Índia relata mais de 94 mil novos casos

China prepara retomar aulas presenciais

Unicef: um guia de proteção para professores e alunos na volta às aulas

Europa enfrenta aumento de infecções

EUA: faculdades são novos focos de transmissão de coronavírus

Itália inicia ano letivo amanhã

Israel adotará lockdown de 3 semanas

Alemanha discute lei do trabalho remoto

Corporativo

Apple: máscara exclusiva para funcionário

Fleury traça plano para ser ‘o marketplace da saúde’ no Brasil

Donos de hostel lançam novos negócios durante a crise e recuperam faturamento

Varejo e Consumo

Empresários do varejo debatem o consumidor do amanhã

Migração do food service ao varejo pode elevar os custos

Bem-estar (em casa)

Palavra de especialista – Trabalhar (e viver) na pandemia traz riscos para o corpo e a mente

Dia da Memória Pet – Relembrar bons momentos com o bichano traz leveza e ajuda a mudar o dia

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.