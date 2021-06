Diversidade é um caminho sem volta em um mundo cada vez mais conectado

Por Andrea Fernandes e Fabiane Pellegrino*

Praticamente todos os dias faço uma apresentação sobre o T.Group. Converso com clientes, novos colaboradores, possíveis parceiros. Logo nos primeiros slides desse Keynote, conto de onde vem o T.Group – que essa letra “T” vem da palavra “trust”, ou confiança, e que somos um catalisador de confiança entre negócios e pessoas. Já no segundo slide da minha apresentação, falo que esse “T” é mais do que “trust”. É sobre “team”, “talent”, “transformation”, “transparency” e “tecnology”.

Hoje vou focar em time e talento. Somos uma empresa de tecnologia, mas, acima de tudo, temos pessoas no centro. E quando falo de pessoas, me refiro ao lado profissional e pessoal.

A diversidade também é uma das nossas bandeiras – e sempre será – mas sempre com inclusão. É com diversidade que a gente cresce saudável, com diferentes olhares e vozes. E aqui no T.Group, todas as semanas a empresa inteira para por uma hora para conversar – e nesse mês, só falamos de diversidade e inclusão.

Uma das mediadoras, na semana passada, foi a Fa Pellegrino. Daquelas líderes que inspiram e que sempre sonhei ter ao meu lado.

Ela me apresentou um conceito de diversidade e inclusão que nos provocou e inspirou muito:

-

Por isso, hoje, abro espaço nesta coluna para ela.

A hora e a vez de Fa Pellegrino, Head de Produto da Aftersale, uma pessoa profissional brilhante e lésbica:

"Eu sou preconceituosa, e você?”

Vamos começar fazendo um exercício? Imagina um piloto de avião, um executivo e um casal apaixonado. Agora, lembra das pessoas mais importantes do mundo pra você. E aí, tem diversidade na sua vida? Você pensou em pessoas diversas, de outros gêneros, raças ou etnias, pessoas com deficiência ou uma orientação sexual diferente da sua?

Nossos preconceitos estão em um lugar quase inacessível, que visitamos raramente. Não mexemos em quase nada por lá para evitar dores, traumas e fantasmas de infância. Mas, isto precisa mudar. E, mudar urgentemente!

Porque a diversidade é uma questão de sobrevivência.

Diversidade é um conceito importante para manter o equilíbrio de praticamente tudo ao nosso redor. Desde a formação de solos, evolução de espécies, comunidades e ecossistemas e também a nossa sociedade, sem falar das organizações.

Quase todas as pessoas, estão abertas para aceitar o diferente, mas acham que não entendem o suficiente. Uma pequena parte das pessoas continua presa aos seus privilégios diários e se incomoda ao ver que as barreiras estão cada vez mais permeáveis ou, melhor, fluídas.

Meio século após a revolta de Stonewall, parece que estamos regredindo em muitas coisas, violência e intolerâncias, mas a diversidade é um caminho sem volta num mundo cada vez mais conectado.

Boa parte do mercado já sabe que ter uma equipe plural, composta por pessoas diferentes entre si e que se sentem à vontade para expressar sua real identidade faz a diferença nos resultados.

Regiões inteiras estão se beneficiando da diversidade, onde antes havia apenas um “gueto”. São Francisco, o destino “castigo” para os militares suspeitos de homossexualidade durante a 2ª Guerra Mundial, está aí para provar.

Por fim, não é preciso entender ou aceitar nada. É preciso respeitar hoje… pra não precisar se “acostumar” amanhã. O importante aqui é compreender onde termina a sua opinião e começa o respeito que o outro merece, tanto quanto você. E saber que a condição ou escolha do outro não inferioriza ou afeta você, mas pode te fazer gigante, melhor e ainda mais respeitável!

*Andrea Fernandes é CEO do T.Group e Fabiane Pellegrino é Head de Produto da Aftersale

