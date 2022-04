Dinamize, Leonora Ventures e mais: Confira 70 vagas abertas

Em janeiro deste ano o Brasil gerou 155,2 mil empregos com carteira assinada, conforme aponta o Ministério do Trabalho e Previdência, a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). E a expectativa é de que o mercado de trabalho e as ofertas de emprego sigam aquecidos.

Pensando nisso, a Bússola separou novas oportunidades para você se inscrever.

Dinamize

Com mais de 20 anos no mercado, a Dinamize oferece plataformas com foco em automação de marketing (Dinamize Automation) e e-mail marketing (Dinamize Mail). A empresa está com uma vaga presencial para costumer service, em Porto Alegre (RS). E uma oportunidade para gerente de contas com foco em agências digitais e de publicidade, em São Paulo.

Para se candidatar, envie currículo para o e-mail rh@dinamize.com com a vaga de interesse no assunto.

Farma Ventures

A primeira corporate venture builder dedicada ao varejo farmacêutico do Brasil, a Farma Ventures procura um agente de Growth Hacking, com disposição e desenvoltura, para atender a área de Inovação com desenvolvimento das Startups do portfólio.

Entre as atribuições estão:

Responsável pela estratégia inbound para captação de leads para os times de vendas das startups;

Aumentará a audiência em diversos canais, principalmente para conversão;

Propor projetos criativos, otimizando-os, gerando relatórios e implementando melhorias com base em estatísticas;

Desenvolver campanhas de marketing digital, lançamentos em diversos canais, analisando o desempenho das campanhas e melhorias.

Os candidatos devem acessar o link.

Olga Ri

A Olga Ri, startup de saladas e bowls que opera a partir de cloud kitchens e conta com cinco cozinhas em São Paulo, está com oportunidades para quem quer colocar a mão na massa (ou seria na salada?). A empresa anunciou duas vagas, uma para auxiliar de cozinha e outra para cozinheiro, ambas na unidade da Mooca. A Olga Ri também abriu oportunidade para estágio na área de atendimento ao cliente/customer experience.

Reis Office

A Reis Office tem como missão imprimir soluções e sempre levar as melhores inovações de outsourcing para seus clientes. Não é à toa que conta com uma equipe qualificada e bem treinada.

A companhia está com seis vagas em aberto: duas para técnicos de eletrônica, duas para jovem aprendiz, uma para supervisor de vendas e uma para estagiário em técnico de eletrônica. Os currículos podem ser enviados para selecao@reisoffice.com.br e as vagas também podem ser acompanhadas pelo LinkedIn.

Squadra Digital

Há 35 anos no mercado, a Squadra Digital é uma das mais importantes consultorias digitais do Brasil. Cria negócios de sucesso e atende com profundidade cada etapa da jornada digital de clientes de renome e impacto global.

Em expansão, a empresa está com 41 oportunidades em diversas áreas, como: desenvolvedor full stack, .netpl sênior, desenvolvedor outsystems sênior, desenvolvedor fullstack drupal sênior, desenvolvedor mobile android sênior, quality assurance pleno, desenvolvedor back-end go pleno/ sênior e DevSecOps pleno. Para saber mais, basta acessar o site.

TrueChange

Dedicada a ajudar organizações a implementar soluções inovadoras com foco na criação de valor para os seus negócios, a TrueChange conta com uma equipe de profissionais qualificados e especializados em low-code e nas melhores práticas de desenvolvimento de software para realizar a transformação digital dos negócios.

Com 23 vagas abertas em áreas como analista de DevOps (no total de três vagas, sendo duas em São Paulo), executivo de contas (uma vaga para atuar em Porto Alegre/RS), três oportunidades para líder técnico, sendo uma delas em Foz do Iguaçu, uma vaga para analista de teste também em Foz do Iguaçu, uma vaga para gerente de CS em Recife (PE), sete oportunidades para desenvolvedor de software, uma vaga para especialista de software, quatro oportunidades para product owner, sendo uma em Recife e outra em Foz do Iguaçu e duas vagas para desenvolvedor de software. Para saber mais e se candidatar, acesse o link.

Zukerman Leilões

Com mais de 35 anos no mercado, a Zukerman Leilões é especializada na realização de leilões de imóveis de origem judicial e extrajudicial, residenciais, comerciais e rurais com preços vantajosos e descontos abaixo do mercado.

Se você quiser fazer parte deste time, na área de assistente de costumer service, envie seu currículo para contato@zukerman.com.br.

Alfa Inteligência

A Alfa Inteligência, uma das melhores empresas no mercado de pesquisa de opinião e estratégia do Brasil, está com vagas abertas em estados do Brasil, junto com a SOGO Tecnologia. A companhia busca cada vez mais se igualar às grandes empresas, no que se refere a ferramentas, processos, salários e benefícios

São quatro vagas disponíveis: executivo comercial, desenvolvedor WordPress, analista de testes e pesquisador de campo.

