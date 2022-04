Veja quatro empresas brasileiras que lideram no setor global de IA

A Inteligência Artificial, uma das tecnologias que encabeçam a quarta revolução industrial, é um investimento obrigatório em muitas organizações. De acordo com o relatório Global AI Adoption Index 2021 da IBM, empresa global de tecnologia e inovação, quase um terço das pessoas entrevistadas relataram que suas empresas passaram a utilizar a IA em seus negócios e 43% aceleraram o processo de implantação da tecnologia como consequência da nova realidade mundial.

Uma aplicação cotidiana da IA que tem ganhado notoriedade entre os brasileiros apesar de polêmicas recentes envolvendo privacidade é a Alexa, assistente virtual por comando de voz da Amazon. A aplicação da IA para resolver problemas de negócio também tem crescido, com inúmeras empresas adotando algoritmos de IA como Processamento de Linguagem Natural e deep-learning para melhores resultados em finanças, marketing e gestão de produto. Por trás de toda tecnologia, encontra-se um time muito forte de cientistas que contribuem para oferecer a melhor experiência entre a tecnologia e o usuário, garantindo a conexão.

Apesar de um mercado ainda em ascensão, a IA certamente passará por grandes transformações. Dessa forma, a busca por profissionais qualificados para assumir a área de IA exige cautela e tempo. O Brasil, no entanto, é um dos países que mais contratam profissionais de IA no mundo e, na corrida pela liderança na aplicação de IA em negócios, está na frente de países como Itália, Rússia e Holanda. O setor movimentou US$ 15,2 bilhões em 2019 e vai crescer cerca de 20% ao ano até 2025, de acordo com o BCC Research.

Confira algumas empresas que estão contratando brasileiros para posições estratégicas em AI:

Birdie: A empresa tem sede no Vale do Silício e uma equipe distribuída entre Brasil, Estados Unidos e Europa, atendendo a algumas das maiores empresas do mundo. Recentemente, a Birdie recebeu um aporte de US$ 7 milhões em uma rodada liderada pelo Softbank e Illuminate Ventures e teve sua tecnologia baseada em IA validada por especialistas de Stanford e Harvard. Gênio dos algoritmos, Everton Cherman, um dos fundadores da empresa, conquistou PHD em Machine Learning e IA pela USP com apenas 24 anos e lidera o time — que conta com outros 10 PhDs e mestres. A visão, segundo Cherman, é construir o maior grafo de conhecimento sobre opinião de produto do mundo. A Birdie tem vagas para Machine Learning abertas e você pode encontrá-las aqui.

Nubank: A área de IA da fintech conta com um grande time de ciência de dados, liderada pelo talentoso gerente sênior Cristiano Breuel, engenheiro de Computação e Mestre em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo. Ao longo da sua trajetória, marcou presença em grandes empresas de tecnologia como IBM e Google.

IBM: A empresa desenvolve soluções de Tecnologia da Informação, fabricação e vendas de software, incluindo sistemas de IA e deep learning. Com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, Marcela Vairo, atua como Diretora de Data AI Apps e Automação na IBM, formada em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Negócios pelo Ibmec.

Microsoft: Osvaldo Aranha Neto, gerente Sênior de Marketing de Produtos para Dados e Inteligência artificial, bacharel em Tecnologia da Informação, atualmente compõe o time da Microsoft, a maior e mais conhecida empresa desenvolvedora de software, com o desafio de expandir ainda mais um segmento com tanto potencial como Data&AI.

