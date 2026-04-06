Digitalização pode inaugurar nova era de competitividade agrícola latino-americana

Por Marcelo Traldi*

A América Latina encontra-se em um momento decisivo para sua consolidação como o grande celeiro sustentável do planeta.

As projeções mais recentes indicam que o mercado de máquinas agrícolas da região deverá atingir US$ 11,70 bilhões até 2028, segundo a consultoria Mordor Intelligence.

No entanto, esses números contam apenas parte da história. O verdadeiro motor dessa expansão não é apenas a necessidade de produzir mais, mas a urgência de produzir com inteligência, sustentabilidade ambiental e eficiência de custos diante de um cenário global em transformação.

Projeções de crescimento e demanda por mecanização

Projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) indicam crescimento de 3% no uso de terras agrícolas e de até 5% na área cultivada até 2030.

Esse avanço será impulsionado, sobretudo, pelo cultivo de milho e soja, que juntos devem responder por mais de 70% dessa expansão. Mais área colhida significa mais horas de máquina, mais eficiência operacional e maior necessidade de tecnologia embarcada para garantir produtividade.

Não por acaso, a mecanização passa a ser menos uma escolha e mais uma condição para competir. A demanda por tratores, colheitadeiras, pulverizadores e soluções de agricultura de precisão, portanto, avança de forma consistente.

Da potência bruta à digitalização inteligente

O trator segue como a principal porta de entrada da mecanização, mas o perfil da demanda mudou. O produtor latino-americano já não busca apenas potência, mas conectividade, telemetria, inteligência embarcada e eficiência no uso de insumos.

A mecanização evolui rapidamente para a digitalização do campo. Ao mesmo tempo, a diversidade produtiva latino-americana exige soluções distintas.

A Argentina opera em grandes propriedades altamente produtivas na região dos Pampas. O México combina pequenas áreas agrícolas com culturas de alto valor agregado, como abacate e cítricos.

O papel da tecnologia na liderança global

O Brasil reúne agricultura familiar representando 84% dos estabelecimentos e grandes áreas altamente tecnificadas. Realidades diferentes, mas uma necessidade comum: ampliar a eficiência produtiva por meio da tecnologia.

Para sustentar esse crescimento diversificado, a indústria de máquinas agrícolas deve oferecer desde soluções robustas, para grandes culturas, até equipamentos especializados para pomares e hortaliças, respeitando as especificidades de cada terreno e cultura.

É nesse ponto que o acordo entre Mercosul e União Europeia assume papel estratégico. A oportunidade trazida pela abertura comercial e o aumento da demanda global exigem que o setor adote uma postura proativa para acelerar a modernização da frota agrícola latino-americana.

A América Latina já é protagonista global na produção de alimentos. O próximo passo é consolidar sua liderança também em eficiência produtiva. E isso passa, inevitavelmente, por uma nova era da mecanização inteligente do campo.

*Marcelo Traldi é Vice-presidente Fendt e Valtra e General Manager LATAM da AGCO.