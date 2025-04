7 destaques do Agrishow 2025

O número de negócios direta ou indiretamente ligados ao agronegócio chega a 3 milhões no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Em 2024, o setor alcançou PIB de R$ 2,72 trilhões, representando 23,2% do total do país.

Para se ter uma noção da importância do agro no Brasil, de acordo com a ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), são produzidos anualmente 283 milhões de toneladas de alimentos graças a uma forte conexão com o setor, já que a indústria processa 62% de tudo o que é produzido por ele.

Neste contexto, o Agrishow 2025 completa 30 anos mostrando o que há de novo e relevante no setor. O evento acontece entre os dias 28 de abril e 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP), e deverá atrair mais de 195 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 15 bilhões em intenções de negócios — um crescimento de 10,2% em relação ao recorde de R$ 13,6 bilhões atingido em 2024.

São mais de 800 marcas nacionais e internacionais em um espaço de 520 mil metros quadrados. Separamos 7 nomes de destaque para dar uma noção do que os participantes verão durante o evento.

1. EuroChem apresenta novo fertilizante como diferencial

Empresa mundial de nutrição de plantas, a EuroChem apresenta a nova solução do fertilizante Croplex, que representa um marco no início da produção de itens de alto valor agregado para as lavouras brasileiras.

Fabricado no Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre, em Minas Gerais, o produto possui uma combinação estratégica de micronutrientes que proporciona melhor arranque da cultura, maior eficiência operacional e uniformidade na lavoura.

O fertilizante é direcionado para as culturas de soja, cana-de-açúcar e milho. “É um diferencial competitivo em relação à eficiência logística e disponibilidade nas regiões próximas ao Complexo de Salitre, de onde o produto é expedido direto para a agricultura brasileira”, afirma Maicon Cossa, vice-presidente comercial, de operações e CEO adjunto da EuroChem na América do Sul.

Com modelo de negócio global e verticalizado, a empresa também destaca durante a feira outros produtos premium reconhecidos no mercado, o Fertiva e o Avigo.

2. Fendt mostra nova colheitadeira com 10% de otimização

A Fendt, fabricante alemã de máquinas e implementos agrícolas do grupo AGCO, apresenta na Agrishow a nova colheitadeira Fendt IDEAL 25. O novo modelo permite uma redução de consumo de combustível superior a 10% e entrega mais de 10% de aumento na produtividade graças ao conjunto de características técnicas e tecnológicas.

A empresa destaca o sistema Dual Helix Processor como diferencial. O sistema tem os maiores rotores do mercado (4,84 metros de comprimento).

Durante a Agrishow, a Fendt também apresentará ao público seu portfólio completo de máquinas e suplementos destinados a produtores brasileiros.

Fendt IDEAL 25 (Fendt/Divulgação)

3. PTx apresenta portfólio de tecnologia especial para o agro brasileiro

A PTx, marca que combina tecnologias de agricultura de precisão da Precision Planting e da PTx Trimble, estará presente no evento com um portfólio voltado para o desenvolvimento do agro brasileiro.

Durante a feira, a empresa anunciará o lançamento global do receptor e controlador de piloto automático NAV-960, cuja estrutura reforçada visa resistir às mudanças de temperatura e umidade do campo, além de processar um volume ainda maior de informações e cálculos de posicionamento e direcionamento do maquinário na lavoura.

4. TIM promove conectividade, soluções para IoT e coletiva sobre futuras movimentações

A TIM apresenta na Agrishow 2025 um conjunto de soluções voltadas à digitalização do campo, com foco em produtividade, segurança e sustentabilidade.

Em seu estande, a operadora reúne tecnologias que integram inteligência artificial, IoT e conectividade em diferentes etapas do processo agrícola — desde a previsão de safra até o controle de pragas.

O objetivo é apoiar o produtor rural na tomada de decisões mais estratégicas, com ferramentas acessíveis e orientadas por dados.

Durante o segundo dia da Agrishow (29), às 12h, a TIM promove uma Coletiva de Imprensa em seu estande (F22d1) para anunciar as metas estratégicas da companhia para este ano no setor, e apresentar cases de conectividade no campo e as novas parcerias.

Interessados podem se credenciar no imprensatim@fsb.com.br.



5. Massey Ferguson mostra produto para aumentar eficiência de pulverizador em até 29%

A Massey Ferguson lança a nova barra do pulverizador MF 500R, com 42 metros. A estrutura combina aço, alumínio e fibra de carbono, a fim de proporcionar maior leveza e estabilidade, resistência e menor desgaste.

Como o pulverizador é a máquina que mais trabalha na lavoura, essa inovação permite reduzir o número de passadas na lavoura em até 29%, trazendo mais produtividade e menor compactação do solo.

A marca também apresentará ao público soluções para todo o ciclo produtivo, do plantio à fenação.

Nova barra do pulverizador MF 500R (Massey Ferguson/Divulgação)

6. Sotreq apresenta soluções para aumentar vida útil dos equipamentos

A Sotreq, representante da Caterpillar no Brasil, participa da Agrishow 2025 levando tecnologias que visam o aumento da vida útil dos equipamentos..

Dentre as inovações apresentadas na feira estarão o Visionlink e o Serviço Remoto (Remote Service), que permitem o monitoramento remoto e em tempo real das máquinas, além da geração de dados com base em telemetria.

7. Valtra comemora 65 anos e apresenta novo trator

Celebrando 65 anos no Brasil, a Valtra apresenta aos produtores e visitantes da Agrishow 2025 um portfólio com soluções que combinam inteligência, eficiência, capacidade operacional e robustez, para atender as necessidades dos agricultores em todas as etapas do processo produtivo.

Na feira, os visitantes terão a oportunidade de conhecer em detalhes os lançamentos recentes da Valtra, como os tratores da Série Q5, que tem potência variando de 265 a 305 CV, ideal para atuação em culturas como a de cana-de-açúcar e grãos

Trator da Série Q5 (Valtra/Divulgação)

