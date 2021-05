Digital Day no Congresso apresenta a tecnologia 5G em ação

Terminou ontem, 7, no Congresso Nacional, o Digital Day, uma iniciativa do Governo Federal e do Ministério das Comunicações idealizado para apresentar e elucidar dúvidas sobre as aplicações mais inovadoras da nova tecnologia que irão impactar positivamente diversos setores do país, em estandes de empresas convidadas que atuarão no mercado 5G brasileiro.

Segundo as regras propostas pela Anatel em meados de fevereiro, ainda em análise no TCU (Tribunal de Contas da União), as operadoras que vencerem o leilão terão que garantir a utilização da tecnologia 5G em grandes cidades a partir de 31 de julho de 2022.

Em estande montado no Salão Negro da Câmara, a Huawei demonstrou aplicações do 5G em diversos setores da economia. A empresa não participa do leilão – quem participa são as operadoras de telecomunicações, que escolhem quem irão contratar para fornecer a tecnologia. O modelo escolhido pelas autoridades brasileiras foi o da livre concorrência.

No destaque do espaço, os visitantes puderam conhecer a antena 5G mais leve do mundo, que pode ser instalada por apenas uma pessoa e o 5G Smart Campus Warehouse, centro de distribuição inteligente localizado em Sorocaba (SP), que opera desde o ano passado com uma rede 5G privada, instalada após autorização da Anatel.

Com uma área de 22 mil m², é o maior centro de logística da empresa no Brasil e o primeiro com a tecnologia 5G na América Latina.

O projeto é uma amostra do potencial da Internet das Coisas, sustentada pela quinta geração de telefonia móvel, a única que suporta a conexão entre máquinas. Tarefas como transporte de matéria-prima e equipamentos passaram a ser executados por robôs autônomos, os AGVs – veículos autoguiados – o que resultou em um ganho de 25% na eficiência na operação, com o ciclo de produção, que caiu de 17 para 7 horas.

Outro espaço do estande da Huawei que atraiu a atenção dos visitantes era dedicado às soluções de mídia, com destaque para uma experiência que permitiu assistir a uma partida de futebol com experiência de Realidade Virtual. A implementação do 5G ampliará a capacidade de transmissão para vídeos em maiores resoluções com 4K e 8K, proporcionando experiências muito mais imersivas de eventos culturais e esportivos, como a visualização de detalhes mínimos e replay em diferentes ângulos.

No setor dedicado à Agropecuária Inteligente, houve demonstração do uso de drones para o monitoramento da produção com mais eficiência, apoiando na detecção de pragas e doenças por meio do rastreamento combinado de imagens e vídeos de alta resolução armazenados em nuvem.

O estande ainda contou com um espaço dedicado à tecnologia sustentável, com soluções para reduzir as emissões de CO₂, com investimento em materiais mais leves e sustentáveis.

