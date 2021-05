Digio oferece portabilidade de salário em conta digital

Por Bússola

A bantech Digio passou a disponibilizar portabilidade de salário via aplicativo. O movimento ocorre após pesquisa com clientes, em que a companhia descobriu que 56,4% de sua base desejava fazer a portabilidade diretamente no app e que 33,6% considerava a portabilidade um processo burocrático em outras instituições.

“Ouvimos os pedidos dos clientes, implantando suas sugestões na DigioConta. Com essa nova funcionalidade, o cliente estabelecerá um maior relacionamento conosco, e isso impactará positivamente no aumento de suas chances de disponibilização de crédito”, afirma Eid Tayar, superintendente de Novos Negócios e Aquisição Digital do Digio.

A conta digital oferece transferências gratuitas, pagamento de contas e uso do cartão de crédito internacional sem juros rotativos, além de cashback para clientes na loja do app. Não será cobrada nenhuma taxa para realizar a portabilidade.

