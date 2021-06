Dicas do editor: Haters, sou vacinada pelo SUS e confio na maioria boa

Por Ana Busch*

Todo sábado de manhã, separo duas horinhas para juntar neste texto aquilo que creio merecer um pouco da reflexão dos leitores da Bússola. Claro que se trata da minha opinião, e você não precisa confiar em mim. Mas sempre me espanto com a reação daqueles que discordam e fazem questão de deixar isso claro nas redes sociais.

Não acredito em coincidências e, por isso, li e reli o texto "Você está preparado para lidar com os haters?", de Alexandre Loures e Flavio Castro, na Bússola desta semana. Nos meus textos, que são meras curadorias de outros textos, recebo muito kkk, que, pelo tom do que vem depois, mais parecem sair das profundezas da Klu-Klux-Klan. Muitos "quem é você para...". E, para mim, que não sou mesmo ninguém no universo da influência, não faz tanta diferença.

E aí, aparece outro texto: "A maioria é boa e sempre será", de Andrea Fernandes, nossa colunista de e-commerce. Talvez essa maioria não apareça nos comentários, mas ela está lá, eu tenho certeza. E depois, Caio Carneiro manda essa num título: "torne-se um verdadeiro amigo do seu cliente". Ora, quem é o cliente da Bússola?

Você, leitor, para quem eu envio esta carta semanal.

Então vou contar uma coisa pessoal desta vez. Na sexta-feira, parei o fechamento dos textos da Bússola e corri para me vacinar contra a covid-19 em um megaposto. Saí de lá com minha primeira dose, minha carteirinha e meu capital social aumentado. Obrigada, Rodrigo Pinotti, por me enriquecer o vocabulário sobre o fenômeno da foto da vacina nas redes. Para que não me deixem mentir e saibam porque não acredito em coincidência, postei a foto e lá está escrito o nome do local onde me vacinei: UBS Sigmund Freud.

Ainda esta semana, Renato Krausz mostra como os fundos ESG focam nas mudanças climáticas e se esquecem do combate à pobreza. Danilo Vicente fala sobre a crise nas TVs por assinatura. Rizzo Miranda trata dos problemas colaterais que o excesso de telas, o zooming, traz para a vida pós-pandemia.

Um artigo importante de Mara Balam revela as dificuldades de implantação da logística reversa para reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos no Brasil. E Bia Granja chama os CMOs a repensarem sua estratégia de influência.

Mas queria terminar com o texto de André Jácomo sobre como a pandemia pode mudar a combalida imagem do SUS e da saúde pública no Brasil. Uso o serviço do SUS há muitos anos, em um tratamento para meus filhos, e sou uma grande fã.

Aproveitem o fim de semana e olhem em suas redes. Quanta gente vacinada, quantas fotos felizes, luminosas como a minha. O SUS está por trás de cada uma delas.

Boa leitura!

*Ana Busch é jornalista e diretora de Redação da Bússola

