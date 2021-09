Destrua 3 mitos sobre o uso do big data e adote em seu negócio

O que chamamos de big data nada mais é que um conjunto de dados variados que podem ser aproveitados estrategicamente nos negócios com o auxílio de ferramentas e métodos específicos. Essa grande quantidade de informações contribui para o aumento da produtividade do negócio e ajuda a tomar decisões mais assertivas. Porém, apesar de ser algo conhecido no mercado, o uso de big data ainda está longe do ideal.

A Bússola conversou com Armindo Sgorlon, CEO da SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, para entender o que há de verdade e mito sobre especulações que podem atrasar o uso de big data nos negócios. “Existem diversos mitos sobre o real alcance e o funcionamento do big data, ocasionados pela falta de informação”, diz.

Confira.

1 – O algoritmo resolve tudo sozinho

Qualquer estratégia de Big Data exige o trabalho de analistas humanos, por mais eficientes que sejam os algoritmos.

“O time que cuida dos dados, sempre precisará de um olhar atento, principalmente, porque estes precisam ser interpretados. É importante destacar que a tecnologia é uma aliada e não uma ameaça aos profissionais”, afirma Sgorlon.

2 – Está muito cedo para implementar o big data no negócio

É essencial refletir constantemente de forma analítica sobre as necessidades de cada negócio.

“As empresas que acreditam ser muito cedo para implementar o big data precisam analisar qual a tendência em relação à adoção dessa tecnologia no mercado em que estão inseridas, e, ao avaliar as demandas internas, pensar como a solução poderá impulsionar os resultados. Ao resolverem que está na hora de adotarem o big data, devem criar estratégias articuladas e contar com um parceiro qualificado para sugerir os caminhos mais eficazes.”

3 – A empresa não tem know how necessário para adotar essa tecnologia

Para que as empresas consigam tirar o melhor proveito do big data, é importante que possam contar com a ajuda de profissionais qualificados e companhias especializadas em implementar essa solução, pois esta tem nuances e particularidades que só quem manuseia com frequência conhece.

“Os serviços de TI de forma geral estão cada vez mais complexos, exigindo especializações. É natural a necessidade do uso de serviços externos”, afirma Sgorlon.

