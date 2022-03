Depois de crescer 52%, IDtech aposta em liveness detection como aliada

A Minds Digital, IDTech especializada em biometria de voz, que já conseguiu prevenir mais de R$ 11 milhões em fraudes bancárias, tem contribuído cada vez mais com o ecossistema antifraude. A empresa, que utiliza inteligência artificial para identificar padrões de comportamentos suspeitos em tempo real e diminuir os riscos em operações que envolvem autenticação por voz, registrou crescimento de 52% em 2021.

Para Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital, o período pandêmico foi um cenário benéfico para os fraudadores, obrigando as empresas a investirem mais em tecnologia para se protegerem. “No último ano, as operações fraudulentas aumentaram 80%, e nós conseguimos auxiliar as empresas a lidar com essa escalada de fraudes, mantendo a segurança no processo e passando maior confiança para o cliente final”, afirma.

Para 2022, a projeção da empresa é ter um crescimento três vezes maior, com foco na experiência do usuário e nas melhorias da plataforma. “Queremos ajudar os brasileiros na luta contra os fraudadores, atuando desde a contratação até qualquer serviço de solicitação de cartão de crédito. A gente quer que as empresas tenham um processo mais seguro de prevenção à fraude e estamos trabalhando para sermos uma plataforma colaborativa”, declara Peixoto.

Tendências do sistema antifraude

Assim como os fraudadores buscam inovar as maneiras de aplicar o golpe, utilizando a tecnologia como aliada, a IDtech trabalha para se antecipar a eles. Desse modo, Peixoto afirma que neste ano a empresa estará muito focada em pesquisa, apostando na ciência de dados e reforçando a conexão com a comunidade científica.

Acompanhando as tendências do mercado antifraude, uma das apostas para 2022 é a liveness detection, que, através de algoritmos, é a forma de provar que o indivíduo realmente é quem ele diz ser. Ou seja, no caso da biometria de voz da Minds, a liveness será usada para identificar se a voz da pessoa foi gravada, clonada por meio da inteligência artificial ou se realmente é a pessoa que está do outro lado da linha.

Por outro lado, Peixoto aponta que o metaverso será um grande desafio para todos. “Estamos ouvindo muito sobre metaverso e com certeza será um baita desafio identificar as pessoas no metaverso. Devemos olhar para isso e ter a preocupação de haver pessoas se passando por outras, por isso é importante entendermos como ele vai funcionar e já estarmos preparados para atuar nesta nova realidade”, diz.

Embora o investimento em tecnologia esteja cada vez maior, a empresa não acredita na substituição de seres humanos pela inteligência artificial. Segundo o CEO, a Minds Digital pretende deixar a sua plataforma cada vez mais inteligente, para que os funcionários das empresas possam focar no pensamento estratégico e trabalhar para melhorar a experiência dos clientes.

De acordo com o CEO, a inteligência artificial nunca vai substituir uma pessoa, o contato humano sempre vai existir. No entanto, haverá uma inteligência artificial capaz de identificar um mundo de variáveis de operações suspeitas de fraudes, enquanto as pessoas poderão focar nas estratégias de desenvolvimento do produto, além de se preocuparem com a experiência do usuário. “A plataforma está no meio de tudo: barrando os fraudadores e liberando as pessoas para o que realmente importa”, declara.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Evite ataques de ransomware com estas 5 dicas

Ransomware é uma forte ameaça para as empresas brasileiras em 2022

Inteligência artificial: um conveniente bode expiatório?