Defesa da bancada feminina coloca Simone Tebet em evidência nas redes

Por Bússola

Simone Tebet (MDB-MS), líder da bancada feminina no Senado, que saiu em defesa da atuação das mulheres na CPI e afirmou que todos devem ser investigados e, se culpados, responsabilizados, subiu 38 posições no ranking FSBinfluênciaCongresso, chegando esta semana à 11ª colocação.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Outro destaque foi o senador gaúcho e integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito Luis Carlos Heinze (PP) que ganhou 39 posições, ficando em 15º na lista dos mais influentes das redes sociais. O post sobre seu requerimento solicitando esclarecimentos ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lhe rendeu mais de 5 mil curtidas e mil compartilhamentos no Twitter.

Quem também ganhou espaço nos últimos dias foi o senador Rogério Carvalho (PT-SE), que alcançou a 8ª posição após subir oito casas. Nas três primeiras posições não houve alteração, com Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) continuando em 1º, Humberto Costa (PT-PE) em 2º, e Romário (PL-RJ) em 3º.

Câmara

A deputada Sâmia Bomfim (Psol-RJ) avançou 19 posições no ranking FSBinfluênciaCongresso, chegando ao 12º lugar entre 4 e 10 de maio. Sua publicação no Twitter sobre protestos nas ruas contra a operação ocorrida no Jacarezinho alcançou mais de 13 mil curtidas e quase dois mil compartilhamentos. Já o deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) subiu duas posições, ultrapassando Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que ocupa a segunda posição do ranking.

A operação no Jacarezinho também movimentou as redes do deputado Capitão Derrite (PP-SP), que retornou para a lista dos 20 mais populares da Câmara dos Deputados nas redes sociais, alavancando nove posições e chegando ao 18º lugar.

Seus posts parabenizando os policiais do Rio de Janeiro e fazendo distinção entre a tragédia ocorrida na cidade de Saudades (SC) e a operação policial carioca, lhe renderam milhares de curtidas e compartilhamentos.

Entre os primeiros colocados, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) manteve-se no 1º lugar, que ocupa desde o início do ano. Aliada e defensora do governo Bolsonaro, seus posts sobre a compra de vacinas e a colocação do Brasil, entre outros países, no número de doses aplicadas tiveram grande alcance em suas redes. Com o avanço de duas posições pelo deputado Filipe Barros (PSL-PR), o PSL continua a dominar o FSBinfluênciaCongresso, tendo sete deputados na lista e com as cinco primeiras posições na semana. O PT perdeu uma posição e permanece com dois parlamentares entre os mais influentes.

