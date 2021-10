Debate da FDC discute governança pública colaborativa com especialistas

A Fundação Dom Cabral (FDC) promove um amplo debate sobre Governança Pública Colaborativa com a presença de especialistas em gestão para dar continuidade ao ciclo do projeto Diálogos FDC Gestão Pública. O webinar será realizado no dia 26 de outubro, às 16h30, e as inscrições podem ser feitas, gratuitamente, até o dia 22, por meio do endereço eletrônico fdcgestaopublica@fdc.org.br

O encontro contará com a presença de José Carlos Carvalho, ex Ministro do meio Ambiente, Letícia Schwartz, coordenadora de Parcerias com o Terceiro Setor da Secretaria de Gestão de São Paulo; Luiz Arnaldo Júnior, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE); Thiago Alvim, diretor Executivo da Plataforma Prosas; e Valéria Salgado, Coordenadora Técnica do Projeto Contratualização no SUS.

