Endeavor capta US$ 320 milhões para investir em startups 'fora do eixo'

RESUMO ＋ A Endeavor Catalyst, braço de venture capital da rede Endeavor, fechou o Endeavor Catalyst Fund V com US$ 320 milhões captados e demanda superior à oferta. O fundo já destinou US$ 55,7 milhões a 30 empresas e prevê investir pelo menos mais US$ 25 milhões até o fim de 2026. A captação elevou os ativos sob gestão para mais de US$ 850 milhões.

A Endeavor Catalyst, braço de venture capital da Endeavor, anunciou o fechamento de seu quinto fundo, com US$ 320 milhões captados e demanda de investidores superior à oferta. A captação eleva os ativos sob gestão para mais de US$ 850 milhões.

O Endeavor Catalyst Fund V já destinou US$ 55,7 milhões a 30 empresas, em 32 aportes. Entre as investidas estão Replit, Moove, Preply, Cashea, Respond.io, HappyRobot, Flash e Lunar Outpost. A previsão é investir pelo menos mais US$ 25 milhões até o fim de 2026.

A gestora investe em empresas de empreendedores selecionados para a rede Endeavor, participando de rodadas ao lado de fundos de venture capital e de capital para crescimento. O foco inclui negócios fora dos polos tradicionais de financiamento de tecnologia.

Até 22 de setembro, os cinco fundos haviam investido em 437 empresas de 44 mercados, com mais de US$ 500 milhões desembolsados em 469 aportes, incluindo novas rodadas em companhias do portfólio. Desse conjunto, 83 empresas alcançaram avaliações de pelo menos US$ 1 bilhão, e a gestora registrou 39 saídas, além de 15 eventos de liquidez desde o início de 2025. Altruist, Bending Spoons e ElevenLabs estão entre as investidas.

América Latina no topo

A América Latina continua sendo a maior região do portfólio, enquanto a Europa ganhou ritmo: foram 12 novos investimentos no primeiro semestre de 2026, ante 14 em todo o ano passado. A gestora também atua no Oriente Médio, na África, na Ásia, nos Estados Unidos e no Canadá.

Entre os negócios em análise para novos aportes, a Endeavor Catalyst aponta atividade na Europa e na América Latina e um aumento de oportunidades no Sudeste Asiático. Por setor, destaca empresas de tecnologias avançadas, modelos de inteligência artificial e infraestrutura de nuvem, além de aplicações de IA criadas por empreendedores que já fundaram outros negócios. “Os números agregados de venture capital podem dar a impressão de que o capital é abundante, mas grande parte desse crescimento está concentrada em poucas empresas e mercados”, afirma Allen Taylor, sócio-diretor da Endeavor Catalyst.

A base de investidores do novo fundo também inclui empreendedores da rede. Eles representam cerca de 30% dos investidores e 20% do capital captado, reinvestindo parte dos recursos obtidos com seus negócios em outras empresas.