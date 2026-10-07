Endeavor capta US$ 320 milhões para investir em startups 'fora do eixo'
América Latina concentra a maior parcela do portfólio da gestora, que já destinou US$ 55,7 milhões do novo fundo a 30 empresas
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:00.
Última atualização em 7 de outubro de 2026 às 10:34.
RESUMO ＋
A Endeavor Catalyst, braço de venture capital da rede Endeavor, fechou o Endeavor Catalyst Fund V com US$ 320 milhões captados e demanda superior à oferta. O fundo já destinou US$ 55,7 milhões a 30 empresas e prevê investir pelo menos mais US$ 25 milhões até o fim de 2026. A captação elevou os ativos sob gestão para mais de US$ 850 milhões.
A Endeavor Catalyst, braço de venture capital da Endeavor, anunciou o fechamento de seu quinto fundo, com US$ 320 milhões captados e demanda de investidores superior à oferta. A captação eleva os ativos sob gestão para mais de US$ 850 milhões.
O Endeavor Catalyst Fund V já destinou US$ 55,7 milhões a 30 empresas, em 32 aportes. Entre as investidas estão Replit, Moove, Preply, Cashea, Respond.io, HappyRobot, Flash e Lunar Outpost. A previsão é investir pelo menos mais US$ 25 milhões até o fim de 2026.
A gestora investe em empresas de empreendedores selecionados para a rede Endeavor, participando de rodadas ao lado de fundos de venture capital e de capital para crescimento. O foco inclui negócios fora dos polos tradicionais de financiamento de tecnologia.
Até 22 de setembro, os cinco fundos haviam investido em 437 empresas de 44 mercados, com mais de US$ 500 milhões desembolsados em 469 aportes, incluindo novas rodadas em companhias do portfólio. Desse conjunto, 83 empresas alcançaram avaliações de pelo menos US$ 1 bilhão, e a gestora registrou 39 saídas, além de 15 eventos de liquidez desde o início de 2025. Altruist, Bending Spoons e ElevenLabs estão entre as investidas.
América Latina no topo
A América Latina continua sendo a maior região do portfólio, enquanto a Europa ganhou ritmo: foram 12 novos investimentos no primeiro semestre de 2026, ante 14 em todo o ano passado. A gestora também atua no Oriente Médio, na África, na Ásia, nos Estados Unidos e no Canadá.
Entre os negócios em análise para novos aportes, a Endeavor Catalyst aponta atividade na Europa e na América Latina e um aumento de oportunidades no Sudeste Asiático. Por setor, destaca empresas de tecnologias avançadas, modelos de inteligência artificial e infraestrutura de nuvem, além de aplicações de IA criadas por empreendedores que já fundaram outros negócios. “Os números agregados de venture capital podem dar a impressão de que o capital é abundante, mas grande parte desse crescimento está concentrada em poucas empresas e mercados”, afirma Allen Taylor, sócio-diretor da Endeavor Catalyst.
A base de investidores do novo fundo também inclui empreendedores da rede. Eles representam cerca de 30% dos investidores e 20% do capital captado, reinvestindo parte dos recursos obtidos com seus negócios em outras empresas.
'Perguntas frequentes'
Quanto a Endeavor Catalyst captou em seu quinto fundo? ＋
A Endeavor Catalyst captou US$ 320 milhões para o Endeavor Catalyst Fund V, com demanda de investidores superior à oferta. Com o novo fundo, a gestora passou a administrar mais de US$ 850 milhões em ativos.
Quanto o Endeavor Catalyst Fund V já investiu? ＋
O Endeavor Catalyst Fund V já destinou US$ 55,7 milhões a 30 empresas, em 32 aportes. A previsão é investir pelo menos mais US$ 25 milhões até o fim de 2026.
Quais empresas receberam investimentos do Endeavor Catalyst Fund V? ＋
Replit, Moove, Preply, Cashea, Respond.io, HappyRobot, Flash e Lunar Outpost estão entre as empresas que receberam aportes do Endeavor Catalyst Fund V.
Quantas empresas receberam aportes da Endeavor Catalyst? ＋
Até 22 de setembro, os cinco fundos da Endeavor Catalyst haviam investido mais de US$ 500 milhões em 437 empresas de 44 mercados, por meio de 469 aportes. Entre as investidas, 83 alcançaram avaliações de pelo menos US$ 1 bilhão.
Em quais regiões e setores a Endeavor Catalyst busca investimentos? ＋
A América Latina é a maior região do portfólio, enquanto Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio, África, Estados Unidos e Canadá também concentram oportunidades. A gestora destaca tecnologias avançadas, inteligência artificial, infraestrutura de nuvem e aplicações de IA criadas por empreendedores recorrentes.
Quem investe no Endeavor Catalyst Fund V? ＋
A base de investidores inclui empreendedores da rede Endeavor, que representam cerca de 30% dos investidores e 20% do capital captado. Esses empreendedores reinvestem parte dos recursos obtidos com seus negócios em outras empresas.
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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com