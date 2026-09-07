O segredo da Bossa Invest ao cruzar R$ 600 milhões em 455 aportes

O venture capital voltou a ganhar tração. Depois de movimentar US$ 4,126 bilhões em 2025, alta de 13,8% sobre o ano anterior, o mercado manteve o ritmo em 2026. Só no segundo trimestre, startups brasileiras captaram US$ 350 milhões, avanço de 20% em relação aos três primeiros meses do ano.

É nesse cenário que a Bossa Invest chegou a R$ 608,5 milhões sob gestão, com 455 empresas investidas diretamente no Brasil. Por trás dos números está uma estratégia baseada menos em apostar todas as fichas na próxima grande tese de tecnologia e mais em espalhar os aportes por diferentes frentes da economia.

Hoje, o portfólio da gestora está distribuído por 42 verticais, entre fintechs, edtechs, agtechs, logística e HRtechs. A lógica é simples: setores não crescem no mesmo ritmo — nem necessariamente ao mesmo tempo.

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A diversificação busca reduzir a dependência de uma única tendência e aumentar as chances de a carteira capturar ciclos distintos de crescimento. No venture capital, em que poucos investimentos podem responder por uma parcela relevante do retorno de um portfólio, ampliar o número de teses também significa distribuir os riscos.

“Quanto maior a diversidade de uma carteira, maior é a capacidade de acessar diferentes movimentos de crescimento da economia. Existem setores que avançam mais rapidamente em determinados ciclos e outros que ganham força em momentos distintos”, afirma Antonio Patrus, diretor da Bossa Invest.

Segundo o executivo, a exposição a diferentes mercados, modelos de negócio e perfis de consumidor permite ampliar as possibilidades de geração de valor no longo prazo sem deixar o desempenho da carteira dependente de uma única tese.

De escolher setores a escolher empresas

A estratégia acompanha também uma mudança na maneira como investidores analisam startups. Em vez de simplesmente buscar o próximo setor da moda, entram na conta fatores como capacidade de execução, tamanho do mercado, eficiência do modelo de negócio, potencial de expansão e perspectivas de crescimento sustentável.

Para a Bossa, ter centenas de empresas no portfólio também funciona como uma espécie de radar sobre as transformações que acontecem simultaneamente em diferentes cadeias da economia.

Serviços financeiros, educação, agronegócio, logística, gestão de pessoas e consumo estão entre os mercados em que a gestora acompanha empresas tentando digitalizar processos, reduzir ineficiências ou criar novos modelos de negócio.

A tese é que essa amplitude permite observar quais demandas estão surgindo, quais soluções encontram espaço para escalar e onde podem aparecer as próximas oportunidades de investimento.

“O investimento em startups não deve ser visto como uma tentativa de prever qual será o próximo setor vencedor, mas como uma estratégia de exposição a diferentes transformações estruturais da economia”, diz Patrus.

Para ele, volume de oportunidades e capacidade de seleção precisam andar juntos. “O objetivo é identificar empresas bem posicionadas, com mercados relevantes e capacidade real de crescimento, e construir uma carteira que consiga capturar valor em diferentes ciclos.”