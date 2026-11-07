Celular no 11.11: como comparar Motorola, Samsung e iPhone antes de comprar

Comprar um celular no 11.11 começa com uma comparação simples: quanto custa o mesmo aparelho, com a mesma memória e nas mesmas condições de pagamento? O percentual do anúncio ajuda pouco quando uma oferta é de produto usado, outra exige Pix e a terceira vale apenas com troca do telefone antigo.

Para quem está entre Motorola, Samsung e Apple, vale definir primeiro o orçamento e a necessidade da troca. Falta de espaço, bateria desgastada e aplicativos lentos pedem avaliações diferentes. Se o aparelho ainda atende bem, a promoção precisa oferecer uma vantagem concreta para justificar a despesa.

As referências de preço abaixo foram revalidadas em 6 de novembro de 2026, às 17h42, horário de Brasília, antes do 11.11. Não são promessa de valor para o dia da campanha nem uma seleção de menores preços históricos. Frete, estoque e entrega dependem do CEP e da confirmação no carrinho.

Motorola, Samsung e iPhone: quais ofertas comparar?

Moto G56 5G de 256 GB: atenção ao espaço e à memória real

O Moto G56 5G de 256 GB, na cor grafite aparecia por R$ 1.662,21 no Pix ou R$ 1.846,90 em dez parcelas sem juros, vendido pela Miranda Computação e entregue pelo Magalu.

Um celular de 128 GB não é equivalente à versão de 256 GB, e um aparelho usado não deve entrar na comparação como se fosse novo.

O armazenamento de 256 GB é um ponto de comparação para quem costuma guardar muitas fotos e arquivos no aparelho. Antes de decidir, confira quanto espaço já usa no celular atual. Também separe memória RAM física de recursos de expansão virtual: números apresentados com “RAM Boost” não devem ser comparados diretamente com a RAM física de outro modelo.

Galaxy A56 5G de 128 GB: compare a versão e o vendedor

O Galaxy A56 5G preto, com 128 GB e 8 GB de RAM estava anunciado por R$ 2.221, em até dez parcelas de R$ 222,10 sem juros, vendido e entregue pela Americanas dentro do Magalu.

A ficha informa tela Super AMOLED de 6,7 polegadas e 120 Hz. Quem procura espaço deve comparar essa versão com a de 256 GB, sem misturar seus preços. O anúncio também mostra por que o vendedor merece atenção: na consulta, a página do lojista indicava atrasos pontuais e demora para responder. Verifique prazo e atendimento, sobretudo se a compra tiver data para chegar.

iPhone 16 de 128 GB: coloque o custo da troca na conta

O iPhone 16 preto de 128 GB, vendido e entregue pelo Magalu, estava por R$ 4.799 no Pix ou R$ 5.332,22 em dez parcelas sem juros.

Para quem deseja um iPhone, a comparação deve incluir armazenamento, condição do aparelho e acessórios necessários. Avalie também se a mudança de sistema exigirá substituir algum acessório ou aplicativo pago. O preço parcelado é R$ 533,22 maior que o valor no Pix, embora o anúncio descreva o parcelamento como sem juros.

Como escolher o modelo sem pagar por recursos que não usará?

Para mensagens, bancos e redes sociais, comece por armazenamento suficiente, atualizações de segurança e facilidade de assistência. A diferença entre dois aparelhos deve resolver uma necessidade real, não apenas aumentar números da ficha técnica.

“Sem juros” não significa necessariamente o mesmo valor cobrado à vista.

Para fotos e vídeos, observe avaliações com imagens feitas pelo modelo exato, inclusive em pouca luz. Megapixels isolados não revelam o resultado da câmera. Quem grava muitos vídeos também precisa considerar o espaço ocupado e o custo de guardar arquivos na nuvem.

Para jogos, confira testes do jogo que pretende usar, qualidade gráfica e estabilidade ao longo da partida. Memória anunciada e taxa de atualização da tela, sozinhas, não demonstram o desempenho do conjunto.

Para usar por mais tempo, consulte a política de atualizações do modelo e a disponibilidade de assistência. Em aparelho usado ou recondicionado, peça informação clara sobre bateria, reparos anteriores, garantia e condições de devolução.

Onde procurar cupons e campanhas do 11.11?

Na página do 11.11 da Shopee, a plataforma anuncia R$ 25 milhões em cupons para o dia 11 de novembro. O benefício de frete tem limite de R$ 20 e depende de disponibilidade e das regras de uso. Antes de comprar, confira se o cupom vale para o aparelho, o vendedor e a forma de pagamento escolhidos.

A página do 11.11 do Magazine Luiza destaca cupons e ofertas selecionadas. Confira as regras e a elegibilidade do produto no anúncio e no carrinho. O montante de cupons anunciado pela Shopee é da campanha, não um desconto garantido a cada cliente. Nenhum desses benefícios foi abatido dos preços apresentados neste guia.

Como saber se o desconto é real?

Pesquise o histórico do mesmo modelo, armazenamento e condição, e compare o preço final entre lojas. Não use como referência apenas o valor riscado no anúncio. Um celular de 128 GB não é equivalente à versão de 256 GB, e um aparelho usado não deve entrar na comparação como se fosse novo.

Depois, faça a conta do desembolso: preço do produto, frete, eventuais tributos e juros, menos o desconto que efetivamente aparece no carrinho. Cashback merece uma conta separada, porque pode ter prazo de liberação, teto ou uso restrito e não necessariamente reduz o pagamento inicial.

Em marketplace, confira os campos “vendido por” e “entregue por”. A plataforma e o lojista podem ser empresas diferentes. Verifique nota fiscal, garantia aplicável no Brasil e as regras de troca antes de pagar.

Checklist antes de fechar a compra

Confirmar nome completo, armazenamento, cor e condição do aparelho.

Comparar o histórico e o total à vista ou parcelado, com frete.

Conferir quem vende, quem entrega e quando o produto chega ao seu CEP.

Ler regras do cupom, do cashback e de eventual troca do aparelho antigo.

Verificar acessórios incluídos, garantia e assistência no Brasil.

Em importação, conferir tributos, compatibilidade e homologação aplicável.

Salvar o anúncio e o comprovante com as condições da compra.

Para ampliar a pesquisa, veja onde encontrar ofertas do 11.11 e como comparar cupons, frete e parcelamento.