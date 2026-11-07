Celular no 11.11: como comparar Motorola, Samsung e iPhone antes de comprar

Celulares: compare modelo, armazenamento, vendedor e pagamento. Imagem ilustrativa, sem representar os aparelhos do guia (d3sign/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09h20.
Para escolher um celular no 11.11, compare modelo, armazenamento, condição do aparelho, vendedor e forma de pagamento. Os anúncios consultados em 6 de novembro de 2026 incluem Moto G56, Galaxy A56 e iPhone 16, com preços e condições diferentes. Cupons, frete, prazo, garantia e eventuais alertas sobre o vendedor devem ser conferidos antes de concluir o pedido.
Comprar um celular no 11.11 começa com uma comparação simples: quanto custa o mesmo aparelho, com a mesma memória e nas mesmas condições de pagamento? O percentual do anúncio ajuda pouco quando uma oferta é de produto usado, outra exige Pix e a terceira vale apenas com troca do telefone antigo.
Para quem está entre Motorola, Samsung e Apple, vale definir primeiro o orçamento e a necessidade da troca. Falta de espaço, bateria desgastada e aplicativos lentos pedem avaliações diferentes. Se o aparelho ainda atende bem, a promoção precisa oferecer uma vantagem concreta para justificar a despesa.
As referências de preço abaixo foram revalidadas em 6 de novembro de 2026, às 17h42, horário de Brasília, antes do 11.11. Não são promessa de valor para o dia da campanha nem uma seleção de menores preços históricos. Frete, estoque e entrega dependem do CEP e da confirmação no carrinho.
O Moto G56 5G de 256 GB, na cor grafite aparecia por R$ 1.662,21 no Pix ou R$ 1.846,90 em dez parcelas sem juros, vendido pela Miranda Computação e entregue pelo Magalu.Um celular de 128 GB não é equivalente à versão de 256 GB, e um aparelho usado não deve entrar na comparação como se fosse novo.
O armazenamento de 256 GB é um ponto de comparação para quem costuma guardar muitas fotos e arquivos no aparelho. Antes de decidir, confira quanto espaço já usa no celular atual. Também separe memória RAM física de recursos de expansão virtual: números apresentados com “RAM Boost” não devem ser comparados diretamente com a RAM física de outro modelo.
O Galaxy A56 5G preto, com 128 GB e 8 GB de RAM estava anunciado por R$ 2.221, em até dez parcelas de R$ 222,10 sem juros, vendido e entregue pela Americanas dentro do Magalu.
A ficha informa tela Super AMOLED de 6,7 polegadas e 120 Hz. Quem procura espaço deve comparar essa versão com a de 256 GB, sem misturar seus preços. O anúncio também mostra por que o vendedor merece atenção: na consulta, a página do lojista indicava atrasos pontuais e demora para responder. Verifique prazo e atendimento, sobretudo se a compra tiver data para chegar.
O iPhone 16 preto de 128 GB, vendido e entregue pelo Magalu, estava por R$ 4.799 no Pix ou R$ 5.332,22 em dez parcelas sem juros.
Para quem deseja um iPhone, a comparação deve incluir armazenamento, condição do aparelho e acessórios necessários. Avalie também se a mudança de sistema exigirá substituir algum acessório ou aplicativo pago. O preço parcelado é R$ 533,22 maior que o valor no Pix, embora o anúncio descreva o parcelamento como sem juros.
Para mensagens, bancos e redes sociais, comece por armazenamento suficiente, atualizações de segurança e facilidade de assistência. A diferença entre dois aparelhos deve resolver uma necessidade real, não apenas aumentar números da ficha técnica.“Sem juros” não significa necessariamente o mesmo valor cobrado à vista.
Para fotos e vídeos, observe avaliações com imagens feitas pelo modelo exato, inclusive em pouca luz. Megapixels isolados não revelam o resultado da câmera. Quem grava muitos vídeos também precisa considerar o espaço ocupado e o custo de guardar arquivos na nuvem.
Para jogos, confira testes do jogo que pretende usar, qualidade gráfica e estabilidade ao longo da partida. Memória anunciada e taxa de atualização da tela, sozinhas, não demonstram o desempenho do conjunto.
Para usar por mais tempo, consulte a política de atualizações do modelo e a disponibilidade de assistência. Em aparelho usado ou recondicionado, peça informação clara sobre bateria, reparos anteriores, garantia e condições de devolução.
Na página do 11.11 da Shopee, a plataforma anuncia R$ 25 milhões em cupons para o dia 11 de novembro. O benefício de frete tem limite de R$ 20 e depende de disponibilidade e das regras de uso. Antes de comprar, confira se o cupom vale para o aparelho, o vendedor e a forma de pagamento escolhidos.
A página do 11.11 do Magazine Luiza destaca cupons e ofertas selecionadas. Confira as regras e a elegibilidade do produto no anúncio e no carrinho. O montante de cupons anunciado pela Shopee é da campanha, não um desconto garantido a cada cliente. Nenhum desses benefícios foi abatido dos preços apresentados neste guia.
Pesquise o histórico do mesmo modelo, armazenamento e condição, e compare o preço final entre lojas. Não use como referência apenas o valor riscado no anúncio. Um celular de 128 GB não é equivalente à versão de 256 GB, e um aparelho usado não deve entrar na comparação como se fosse novo.
Depois, faça a conta do desembolso: preço do produto, frete, eventuais tributos e juros, menos o desconto que efetivamente aparece no carrinho. Cashback merece uma conta separada, porque pode ter prazo de liberação, teto ou uso restrito e não necessariamente reduz o pagamento inicial.
Em marketplace, confira os campos “vendido por” e “entregue por”. A plataforma e o lojista podem ser empresas diferentes. Verifique nota fiscal, garantia aplicável no Brasil e as regras de troca antes de pagar.
Para ampliar a pesquisa, veja onde encontrar ofertas do 11.11 e como comparar cupons, frete e parcelamento.
Vale acompanhar se a compra pode esperar, mas não há garantia de que o dia 11 terá preço menor. Defina um valor-alvo usando o histórico do modelo e compare a oferta completa. A data, por si só, não torna o desconto vantajoso.
Compare os dois totais e o efeito no seu orçamento. O Pix pode reduzir o preço, mas não compensa se obrigar a usar crédito caro para cobrir outras despesas. “Sem juros” não significa necessariamente o mesmo valor cobrado à vista.
Veja quanto espaço seu aparelho atual ocupa e se costuma gravar vídeos ou manter jogos e arquivos offline. Considere também o espaço usado pelo sistema. Se 128 GB já estiverem perto do limite no seu uso, a diferença de preço para 256 GB merece entrar na conta.
Nem sempre. A página de busca pode estar desatualizada, mostrar outro vendedor ou depender de uma condição específica. Abra o anúncio, confira a variante e confirme o total no carrinho com seu CEP.