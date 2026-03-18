Bússola & Cia: tecnologia acelera emissão de cartões de crédito físicos

Cartões podem ser colocados no mercado em 75 dias (d3sign/Getty Images)
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Publicado em 18 de março de 2026 às 07h00.
Uma infraestrutura desenvolvida pelo alt.bank permite colocar cartões de crédito físicos no mercado em cerca de 75 dias, um processo que tradicionalmente leva de 12 a 24 meses.
A tecnologia consolida uma cadeia que normalmente envolveria 10 a 15 fornecedores em uma única plataforma, reduzindo complexidade regulatória e operacional e acelerando o time-to-market para parceiros como fintechs, varejistas e plataformas digitais.
A fintech global PayJoy é uma das empresas que utilizam esse tipo de infraestrutura para estruturar sua oferta de crédito no Brasil.
A Novelis renovou sua aliança estratégica com a ANCAT para fortalecer cooperativas e catadores autônomos no Brasil. O investimento, via recursos próprios e Lei de Incentivo à Reciclagem, é uma importante conexão com os elos iniciais da cadeia, garantindo a circularidade do alumínio.
Nas ações, está a continuação do apoio, pelo 3° ano consecutivo, à plataforma Reciclar pelo Brasil, que atua na regularização, melhoria da infraestrutura e profissionalização do trabalho de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis.
A marca de luxo Denza, do grupo chinês BYD, estreia no Rio de Janeiro com a abertura de sua primeira concessionária, em parceria exclusiva com o tradicional Grupo AGO. Localizada na Barra da Tijuca, a loja recebeu investimento de cerca de R$10 milhões e aposta em tecnologia e experiência do cliente, com estrutura de 2 mil m². A inauguração contou com a presença de Stella Li, VP executiva da BYD, e marca o início oficial das operações da marca na cidade, mirando o público premium.
A Froneri, segunda maior fabricante de sorvetes do mundo abre vagas para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). As oportunidades abrangem níveis diversos em áreas como Vendas, Marketing, Finanças e Qualidade, além de Jovem Aprendiz. Reforçando sua cultura de inclusão, a companhia destaca que diversas posições são afirmativas ou exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).
As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Vagas.com. Para se inscrever, basta acessar o site e buscar por “Froneri” para conferir os detalhes e links diretos de cada posição.
A Motiva, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, alcançou três conquistas inéditas em sua estratégia de resiliência corporativa: o de Resiliência Empresarial (Resilient Enterprise Award), oferecido pela Disaster Recovery Institute (DRI) International; as certificações ISO 22301, norma internacional para Sistemas de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN); e o Programa de Avaliação em Resiliência Empresarial (REAP, em inglês).
As premiações reforçam o compromisso da Motiva com a excelência operacional, a segurança dos ativos e a prontidão, e também atestam a capacidade técnica da empresa para enfrentar cenários complexos em suas operações, como eventos climáticos extremos.
Uma pesquisa da Fundação Dom Cabral e Grant Thornton investiga os motivos da saída precoce de CEOs nas empresas familiares brasileiras: o problema está mais ligado à baixa autonomia das lideranças em meio a interferência dos herdeiros e governança frágil, do que à performance.
Mesmo entregando resultados melhores (ROA médio de 4,08%, ante 3,22% em gestões familiares), os executivos precisam lidar com disputas e processos paralelos por vias extraoficiais – cenário que exige a reorganização da família com o poder.
A Usiminas está em busca de empresas e startups com soluções inovadoras capazes de contribuir para a resolução de desafios da indústria. Por meio de uma chamada aberta, a companhia convida parceiros a apresentarem propostas voltadas a demandas reais de suas operações.
Ao realizar o cadastro na plataforma, as empresas passam a integrar a lista de potenciais candidatas para execução dos projetos. A equipe de inovação da Usiminas fará a triagem das propostas e entrará em contato com os participantes em caso de avanços nas etapas de avaliação.
Empresas interessadas podem se inscrever até sexta-feira (20/03).
Para a Páscoa 2026, a Ri Happy dá um passo além no varejo sazonal e aposta em uma estratégia robusta de licenciamentos para transformar a data em uma plataforma de construção de marca, experiência e relacionamento com o consumidor.
A empresa amplia seu portfólio de parcerias com marcas globais e nacionais, criando um ecossistema que conecta entretenimento, lifestyle e consumo. Entre os principais parceiros estão gigantes como Disney, Mattel, Sanrio, MSP (Maurício de Sousa Produções) e marcas como Carmed, além de outras licenças que dialogam com diferentes perfis de público.
A Ri Happy também transforma a campanha global Barbie Dream Days 2026, da Mattel, em uma agenda estratégica própria no Brasil. A varejista usa o movimento para ampliar a assinatura histórica da marca — “Você pode ser o que quiser” — dentro de um contexto simbólico: o mês de março e as discussões em torno do Dia Internacional da Mulher.
Ao colocar a Barbie no centro da narrativa, a campanha reforça a ideia de que incentivar meninas a experimentarem papéis e possibilidades desde cedo é parte do processo de desenvolvimento.
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert anunciam nova série juntos: a Casa Casulo, que estreou no Prime Vídeos e tem novos episódios toda sexta-feira. O projeto parte da trajetória dos artistas para sustentar a ideia de reservar um tempo para refletir.
A série é toda idealizada pelo casal e conta também com direção, figurino e roteiro final de Fernanda. Já a Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados que pertence à FutureBrand São Paulo, trabalha na criação, desenvolvimento e na estratégia de crescimento e consolidação da carreira de ambos.
Pesquisa da Toku, fintech especializada em automatizar o processo de arrecadação recorrente, com o PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais, mostra que metade dos brasileiros já pagou juros ou multas por atraso em pagamentos nos últimos 12 meses.
O levantamento revela que o estresse mensal das famílias decorre principalmente pela falta de dinheiro (34,2%), mas fatores como o caráter manual e burocrático dos pagamentos interferem, entre eles esquecer a data de vencimento (16,6%) e a necessidade de emitir boletos mensalmente (10,7%).
Nesse contexto, o Pix Manual representa a principal forma de quitação de contas mensais, usado por 51,7% das pessoas, mas a automação por Pix Automático ainda é vista com desconfiança: somente 11,8% o utilizam. Isso ocorre porque, embora 81% conheçam o recurso, 44,8% preferem controlar manualmente os gastos.
Ao longo de 2025, houve uma mudança na distribuição dos prejuízos com roubo de carga no Brasil: a noite continua sendo o período de maior risco (30,7%) para o transporte de cargas, com uma leve alta em relação a 2024.
Além disso, em 2025, na distribuição dos prejuízos por período do dia, a redução mais significativa ocorreu na madrugada, que caiu de 28,4% para 24,1%. Na contramão, houve um aumento da criminalidade no período da manhã, no qual os prejuízos subiram de 19,7% para 22,4%.
Outra mudança drástica observada em 2025 foi a queda do risco na segunda-feira, que despencou de 19,6% para 7,9%,Os números são do relatório “Report nstech de Roubo de Cargas”, elaborado pela nstech, maior empresa de software para supply chain da América Latina e uma das 5 maiores SaaS do Brasil.
Ataques cibernéticos estão mudando de estratégia e dobraram em um ano, com foco crescente na cadeia de suprimentos digital. Segundo a Apura Cyber Intelligence, o envolvimento de terceiros em violações saltou de 15% para 30%.
Em vez de grandes alvos, criminosos exploram vulnerabilidades em fornecedores e softwares integrados, ampliando o alcance dos ataques. O cenário reforça a necessidade de monitorar parceiros e reforçar a segurança em todo o ecossistema digital
A SKF avançou no Brasil em um processo de reorganização operacional, passando a estruturar de forma independente as áreas automotiva e industrial, mantendo a atuação sob a mesma marca.
O movimento marca uma nova etapa da estratégia local, alinhada às diretrizes globais, com foco em especialização, eficiência e agilidade. Como parte da iniciativa, a companhia inaugurou um novo escritório em Jundiaí (SP), com investimentos superiores a R$ 30 milhões em infraestrutura, tecnologia e logística.
Com a nova estrutura e a divisão das operações, a empresa projeta ampliar em 50% sua capacidade produtiva nos próximos três anos e reforçar o papel do Brasil como mercado estratégico para o crescimento industrial do grupo.
“Com as novas instalações, nossa meta é aumentar a capacidade produtiva em 50% nos próximos três anos”, afirma o CEO da SKF Brasil, Alex Pereira.
A emissão de vistos EB-5, que concede residência permanente nos Estados Unidos a investidores estrangeiros, cresceu cerca de 25% no ano fiscal de 2025. Dados do U.S. Department of State mostram que, entre outubro de 2024 e maio de 2025, foram concedidos 8.969 vistos, ante 7.173 no mesmo período anterior.
O Brasil aparece entre os principais mercados do programa, com 336 vistos emitidos em 2024, ocupando a sexta posição global. O avanço acompanha a internacionalização de patrimônio de famílias de alta renda e a busca por mercados estáveis.