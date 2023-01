Contabilizei fecha parceria com a Flash para oferta de benefícios flexíveis

Por Bússola

O Brasil e o mundo enfrentam momentos de instabilidade econômica, com notícias recorrentes de demissões, envolvendo principalmente as startups, um alerta ao mercado. No entanto, existem empresas que encontram caminhos para se manterem sustentáveis e firmes na disciplina de execução. Para isso, investem na retenção de pessoas, como é o caso da Contabilizei, líder em abertura de empresas e gestão de CNPJs, que fechou uma parceria com a Flash, plataforma de benefícios flexíveis, pensando em seus colaboradores.

“A empresa adota práticas estruturadas para valorizar seus times, investindo no aprendizado e no desenvolvimento das pessoas que integram a companhia”, explica a diretora de Pessoas e Cultura da Contabilizei, Michelle Carneiro. E, para se tornar ainda mais em um ambiente que reconhece e conecta-se com os seus colaboradores, fechou uma parceria para proporcionar ainda mais autonomia e praticidade. “Temos gente alocada por todo o Brasil e, a partir desta alternativa com ampla aceitação nacional e de forma mais flexível, nossos colaboradores podem usá-lo independente da cidade em que estejam trabalhando.”

A Flash é aceita em mais de 4 milhões de estabelecimentos, a partir da bandeira Mastercard, garantindo abrangência nacional. “Empresas que adotam a Flash como parceira de benefícios colocam no centro de suas políticas duas premissas: o colaborador como protagonista e a área de RH como setor estratégico para o negócio. Partindo disso, nós atuamos para contemplar as necessidades reais dessas duas pontas, fazendo com que o colaborador tenha mais liberdade e a empresa a segurança necessária para atuar”, diz o CRO da Flash, Rafael Maia.

Segundo pesquisa realizada pela Flash, em parceria com a Offerwise, 62% dos RHs indicam que benefícios flexíveis melhoram a retenção de talentos e 54% dos colaboradores preferem melhores benefícios a maiores salários. “Os colaboradores se mantêm nas empresas quando entendem que suas individualidades são contempladas nas políticas. Em nosso estudo, também identificamos que flexibilidade é a melhoria mais desejada para 53% dos empregados; em outras palavras, buscam o espaço para serem eles mesmos e que os benefícios corporativos representem isso”, afirma Rafael.

A opção de utilizar o cartão Flash, aceito em estabelecimentos com CNAEs de alimentação e refeição, que conta com a função de pagamento por aproximação, foi uma notícia que agradou bastante a todos. De acordo com o analista de atendimento, Eliseu Porcides, que está na Contabilizei há um ano e dois meses, a chegada do cartão foi muito positiva. “Primeiro porque agora tenho a flexibilidade de decidir como utilizar o benefício. Segundo porque tenho a segurança que será aceito em qualquer lugar, independente se for na modalidade refeição ou alimentação, já que se trata de um cartão de crédito", declara.

Além de receberem o cartão em suas residências e de toda a conveniência que essa novidade oferece aos colaboradores, as pessoas contam com o aplicativo mobile da Flash (versão iOS e Android), onde podem acompanhar todas as informações de seus benefícios e conseguir descontos com mais de 200 parceiros, como Uber, Buser, Deezer, Spotify, Google Play, Movida, Petz, LabiExames, Drogaria São Paulo, LivUp, Cacau Show, Tok&Stok, Livraria da Vila, Casa Riachuelo, Shoptime, Americanas, Casas Bahia, Assaí Atacadista e muitos outros.

“Nossas pessoas guardiãs trabalham com simplicidade e em conjunto para entregar resultados com excelência. As nossas oportunidades de crescimento são diferentes das empresas tradicionais, pois acreditamos que só alcançamos os objetivos praticando os nossos valores”, explica Michelle. “Com certeza, o salário continua sendo de suma importância para a atração e retenção de talentos, porém, os benefícios têm ganhado espaço e sido considerados na hora de escolher uma vaga. Eles proporcionam maior qualidade de vida e são motivadores para termos pessoas ainda mais engajadas em seguir entregando bons resultados ”, diz.

