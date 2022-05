Construtora Barbosa Melo recebe prêmio de inovação em processo construtivo

A Construtora Barbosa Mello (CBM) recebeu o prêmio InovaInfra na categoria transformação digital. A premiação é promovida pela revista O Empreiteiro neste mês. A CBM foi reconhecida pela implantação da metodologia BIM (Building Information Modeling) que foca em pontos-chaves do processo construtivo para agregar valor ao uso da modelagem virtual por meio de tecnologias exponenciais.

"Criamos um programa de transformação estratégica e cultural: o INOVA CBM. Foi com o alicerce dele que conseguimos potencializar um programa de excelência operacional com foco no planejamento, produtividade, gestão de performance e funil de benefícios", afirma Henrique Ferreira, um dos autores do projeto e líder de construção digital do Núcleo BIM.

Segundo Ferreira, prêmio fortalece uma cultura de transformação digital com foco em resultados na construtora e que cada vez mais engaja seus colaboradores em obras e padroniza toda sua metodologia de gestão.

