Light recebe certificado pela presença de mulheres em cargos de liderança

Com três mulheres fazendo parte do seu conselho de administração, a Light recebeu o certificado Women on Board. A iniciativa, que não tem fins lucrativos e é apoiada pela ONU Mulheres, reconhece e divulga empresas que tenham duas ou mais conselheiras efetivas em seus quadros — na Light, esse número é acima do que é exigido para obtenção do selo e do que se observa no mercado. A companhia também conta com presença relevante de mulheres em sua estrutura. Elas representam 30% dos cargos de liderança e, na direção, ocupam 43% dos cargos.

No conselho de administração, Ana Toni é vice-presidente. Doutora em ciência política pela UERJ, Ana é diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade e presidente do conselho da Transparência Internacional – Brasil. Anteriormente, dentre outros cargos no terceiro setor, foi presidente do conselho de administração do Greenpeace Internacional.

Já Lavinia Hollanda é doutora em economia pela Fundação Getulio Vargas, diretora e sócia fundadora da Escopo Energia, além de conselheira de administração na Açu Petróleo.

A conselheira Vanessa Lopes cursou ciências contábeis na UFF, com especialização em gestão empresarial pela Fundação Getulio Vargas. Ela é coordenadora do comitê de auditoria da Tegma Logística, membro do comitê de auditoria, riscos e ética da Embraer e de conselhos fiscais do grupo Cosan.

Desde 2020, a companhia está desenvolvendo um Programa de Diversidade com cinco eixos: mulher, raça, geracional, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. A ideia é melhorar o ambiente de trabalho para todos e apoiar o desenvolvimento das carreiras desses profissionais dentro da empresa.

“Se o nosso intuito é entregar um serviço cada vez melhor para o nosso cliente, precisamos valorizar e criar um ambiente seguro para os nossos colaboradores. Entendemos que apoiar o crescimento de todos, de forma igualitária e promover a diversidade só tem a nos favorecer”, declara a diretora de gente e gestão, Carla Medrado.

Para ela, estar em um ambiente diverso, com pessoas com diferentes visões vai agregar valor à empresa. Além disso, a companhia busca cada vez viabilizar mulheres ocupando espaços, chegando a cargos de liderança e onde antes só homens eram vistos.

Na diretoria da Light, além de Carla Medrado, Alessandra Amaral e Deborah Brasil compõem o quadro na direção de regulação, energia e comercialização e da direção Jurídica, de relações institucionais e comunicação empresarial, respectivamente.

