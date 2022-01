Confira empresas que doaram para comunidades do sul da Bahia

Por Bússola

Empresas de diferentes ramos se unem à corrente de mobilização e doam toneladas de alimentos para ajudar as vítimas das chuvas no sul da Bahia e que ainda causam transtornos na região. Foram entregues cestas básicas com alimentos essenciais como arroz, feijão, macarrão, além de itens complementares como óleo, sal e açúcar.

Confira algumas das doações abaixo:

Positivo Tecnologia: mais de 13 toneladas de alimentos para 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Ilhéus, em dois caminhões fretados.

Hapvida: 13,65 toneladas de alimentos foram entregues para a Voluntárias Sociais da Bahia para distribuição às regiões mais atingidas da Bahia.

Johnnie Walker: doação de cem toneladas de alimentos para a população impactada pelas fortes chuvas no sul da Bahia. O encaminhamento será feito por meio do Instituto Diageo via Ação da Cidadania.

GSH Corp: doou 2,5 toneladas de alimentos. As doações foram entregues na base local do Corpo de Bombeiros na cidade de Salvador e serão destinadas diretamente às vítimas.

Belgo Bekaert: 52 toneladas de alimentos, que foram entregues em Itabuna, Itapetinga e Ilhéus.

Mondelez Brasil: doou de R$ 600 mil em cestas básicas e produtos essenciais.

Instituto Central Nacional Unimed: 50 toneladas de produtos como alimentos, fraldas, itens de limpeza e máscaras para instituições de Itabuna e Ilhéus, que realizam a distribuição às famílias.

Os municípios têm recebido outras doações e ainda existe necessidade de alimentos, assim como outros itens como colchonetes, material de limpeza e medicamentos. A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza de Ilhéus criou uma conta bancária específica para receber as doações financeiras para as vítimas da chuva. Segundo a Prefeitura de Ilhéus, os recursos serão convertidos em materiais necessários para as famílias que ainda estão em situação de vulnerabilidade. Às pessoas ou outras empresas que também puderem contribuir, os dados são:

Banco do Brasil | Agência 0019-1 | Conta Corrente 81998-0 | CNPJ 13.672.597/0001-62. Pix: sefaz@ilheus.ba.gov.br

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube