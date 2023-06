Conferência discute empregabilidade para pessoas pretas e pardas

Estão abertas as inscrições para a sexta edição da Conferência Juntos, iniciativa gratuita promovida pela McKinsey & Company em parceria com grandes empresas do Brasil. O evento é focado em empregabilidade para pessoas autodeclaradas pretas e pardas e tem o intuito de oferecer oportunidades a estudantes universitários com a graduação prevista para os próximos dois anos e profissionais com até seis anos de formados. A edição deste ano acontecerá no dia 12 de agosto, presencialmente, em São Paulo. O evento, que busca fomentar o desenvolvimento e inclusão de profissionais negros no mercado corporativo, também contará com transmissão virtual, possibilitando a participação de interessados de todo o país.

Diversidade em pauta

Os participantes poderão acompanhar palestras de profissionais negros renomados, participar de workshops e conversar com as empresas parceiras, engajadas com a pauta racial, sobre oportunidades de carreira durante a feira de empregos.

Iniciativas como esta são fundamentais, pois conforme dados do último relatório "Diversity Matters", elaborado pela McKinsey, no Brasil, apenas 51% das pessoas autodeclaradas pretas em condições socioeconômicas menos favoráveis acreditam ter a mesma oportunidade que seus pares para crescer e se desenvolver no ambiente de trabalho.

Realizada anualmente desde 2018, a Conferência Juntos já contou com mais de 10 mil inscritos de todos os estados do Brasil. Para se inscrever acesse o site.

