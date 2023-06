L’Oréal Groupe patrocina Parada do Orgulho LGBTQIA+ SP 2023

O Grupo L’Oréal, com o apoio de suas marcas La Roche-Posay e L’Oréal Paris, participará dos dois maiores eventos com foco no público LGBTQIAP+ em São Paulo em junho: a Feira da Diversidade e a 27ª edição da Parada do Orgulho, considerada a maior do mundo. Na feira da Diversidade, que acontece no próximo dia 8, a companhia direciona esforços para garantir impacto social à comunidade com ativações de suas marcas em prol da saúde e do bem-estar físico e emocional da população.

A La Roche-Posay estará presente na feira com o projeto TRANSformando VIDAS, iniciativa que tem como objetivo possibilitar, através do suporte do ambulatório dermatológico no Hospital da Santa Casa no Rio de Janeiro, atendimentos dermatológicos a pessoas transgénero para a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Durante o evento, a marca levará a tecnologia Spotscan que fará uma análise da pele através de uma inteligência artificial e distribuição de produtos apontados na análise como importantes para os cuidados da pele de cada pessoa que participa da ação. Além disso, as pessoas poderão assistir a conteúdos educativos do médico dermatologista Felipe Aguinaga.

Ações concretas

Já L'Oréal Paris, com o objetivo de conscientizar e capacitar mulheres e homens no movimento contra o assédio, terá um espaço dedicado durante o evento para treinar os visitantes. Por meio do treinamento antiassédio gratuito, Stand Up, os participantes poderão acessar o conteúdo através de um QR Code que redirecionará para o site oficial do programa. O treinamento já impactou mais de 1.5 milhões de pessoas em todo o mundo e oferece um método baseado em 5 Ds – distrair, delegar, documentar, direcionar e dialogar – que auxiliam homens e mulheres a agir com segurança em situações de assédio.

Na 27ª Parada do Orgulho LGBT+, a L’Oréal, em parceria com Mercado Livre, marca presença no maior evento do segmento no mundo com um Trio elétrico que irá desfilar pela avenida Paulista e promete agitar a celebração com três atrações no percurso. As duas marcas se uniram no trio e convidam para uma grande celebração à diversidade a cantora baiana Majur, o carioca Thiago Pantaleão e o bloco Siga Bem Caminhoneiras, que abrirá o percurso.

“Diversidade está no coração do nosso negócio. Entendemos que para criar uma beleza cada vez mais diversa e inclusiva precisamos começar dentro de casa, garantindo acolhimento, escuta ativa e ambientes seguros aos nossos colaboradores. Queremos refletir a sociedade brasileira em tudo o que fazemos, por isso trouxemos L’Oréal Paris e La Roche-Posay, duas marcas ativistas do nosso portfólio, para este momento em que queremos além de celebrar a diversidade no maior evento do mundo, também, gerar impacto na comunidade” diz Márcia Silveira, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da L’Oréal Brasil.

