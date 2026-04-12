Como otimizar custos e operações na logística

Digitalização e gestão integrada de dados são cruciais para reduzir custos logísticos no Brasil (GEOTAB/Divulgação)
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Publicado em 12 de abril de 2026 às 07h00.
Por André Pimenta, CEO da Motz*
Segundo o Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), os custos logísticos no Brasil ficam entre 15% e 18% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
Os custos percorrem toda a cadeia, moldando decisões operacionais, estratégias de negócios e até a experiência de consumo.
No transporte de cargas, a digitalização e integração de sistemas, processos e pessoas pode ser uma grande dor. Afinal, cada falha eleva os custos operacionais, reduz a satisfação do cliente e diminui a produtividade.
Pensando nisso, é essencial buscar soluções integradas que otimizem os investimentos e operações para atender às demandas do setor e garantir maior qualidade.
Na prática, essas soluções envolvem o uso combinado de tecnologia, processos bem definidos e parcerias de negócio mais estratégicas.
Na fragmentação do transporte rodoviário, com o aumento de exigências e mudanças constantes, apenas recursos tecnológicos isolados não são suficientes.
O que realmente faz uma solução logística funcionar é implementar um ecossistema integrado e otimizado.
Ao adotar tecnologias de automação, fortalecer parcerias estratégicas e centralizar a gestão financeira, a operação ganha mais eficiência, controle e agilidade.
Sistemas como ERP (Enterprise Resource Planning) e TMS (Transportation Management System), quando integrados, otimizam rotas e controlam estoques.
Eles automatizam processos, trazendo mais eficiência operacional e reduzindo erros operacionais.
Com o uso estruturado de dados, algoritmos e sistemas de geolocalização (GPS) tornaram-se ferramentas essenciais para a eficiência operacional.
Hoje, soluções baseadas em inteligência analítica consideram variáveis como trânsito em tempo real, janelas de entrega e capacidade de carga para definir rotas estratégicas.
Com o sistema, é possível aproveitar melhor as rotas, reduzir custos e acompanhar cada etapa do transporte com mais precisão.
Colaborar com operadores regionais permite adaptar a logística às realidades locais, garantindo mais agilidade e assertividade nas entregas.
No setor, esse modelo tem ganhado visibilidade, permitindo expansão acelerada, além de sistemas mais estruturados, completos e estratégicos.
Centralizar o controle financeiro e oferecer suporte estruturado aos parceiros melhora a organização da operação e reduz burocracias.
A segurança financeira e fiscal é essencial para o bom funcionamento das operações, garantindo capilaridade no mercado e um melhor nível do serviço.
A digitalização não é apenas uma tendência passageira, mas uma realidade essencial para a organização e otimização das operações.
Soluções que eliminam retrabalhos e centralizam informações ajudam as empresas a operar com mais inteligência e previsibilidade.
Consequentemente, a satisfação dos públicos estratégicos — nesse caso, motoristas parceiros e o cliente final — aumenta.
As jornadas são melhoradas através do uso de tecnologias e a agilidade e previsibilidade dominam as operações.
Os próximos passos são digitais, inteligentes e conectados. Quando tecnologia e logística caminham juntas, o setor avança com mais eficiência e impacto positivo para todos.
A modernização tecnológica pavimenta o futuro da logística, representando uma mudança estrutural na forma de planejar e medir desempenho.
Desta forma, conectamos pontos fundamentais: pessoas, processos e sistemas, de forma integrada em uma cadeia verdadeiramente inteligente.
*O executivo tem 20 anos de experiência no setor, atuando em posições de liderança na área de supply chain e de negócio em empresas como Ambev e Votorantim Cimentos. Atualmente está como CEO da Motz, transportadora digital que conecta cargas e destinos.