Como otimizar custos e operações na logística

Por André Pimenta, CEO da Motz*

Segundo o Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), os custos logísticos no Brasil ficam entre 15% e 18% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Os custos percorrem toda a cadeia, moldando decisões operacionais, estratégias de negócios e até a experiência de consumo.

No transporte de cargas, a digitalização e integração de sistemas, processos e pessoas pode ser uma grande dor. Afinal, cada falha eleva os custos operacionais, reduz a satisfação do cliente e diminui a produtividade.

O que faz uma solução logística funcionar de verdade?

Pensando nisso, é essencial buscar soluções integradas que otimizem os investimentos e operações para atender às demandas do setor e garantir maior qualidade.

Na prática, essas soluções envolvem o uso combinado de tecnologia, processos bem definidos e parcerias de negócio mais estratégicas.

Na fragmentação do transporte rodoviário, com o aumento de exigências e mudanças constantes, apenas recursos tecnológicos isolados não são suficientes.

O que realmente faz uma solução logística funcionar é implementar um ecossistema integrado e otimizado.

Ao adotar tecnologias de automação, fortalecer parcerias estratégicas e centralizar a gestão financeira, a operação ganha mais eficiência, controle e agilidade.

Estratégias para eficiência operacional e automação

Tecnologia e automação da operação:

Sistemas como ERP (Enterprise Resource Planning) e TMS (Transportation Management System), quando integrados, otimizam rotas e controlam estoques.

Eles automatizam processos, trazendo mais eficiência operacional e reduzindo erros operacionais.

Roteirização inteligente e monitoramento de carga:

Com o uso estruturado de dados, algoritmos e sistemas de geolocalização (GPS) tornaram-se ferramentas essenciais para a eficiência operacional.

Hoje, soluções baseadas em inteligência analítica consideram variáveis como trânsito em tempo real, janelas de entrega e capacidade de carga para definir rotas estratégicas.

Com o sistema, é possível aproveitar melhor as rotas, reduzir custos e acompanhar cada etapa do transporte com mais precisão.

Parcerias de negócio mais consolidadas e operação centralizada:

Colaborar com operadores regionais permite adaptar a logística às realidades locais, garantindo mais agilidade e assertividade nas entregas.

No setor, esse modelo tem ganhado visibilidade, permitindo expansão acelerada, além de sistemas mais estruturados, completos e estratégicos.

Gestão financeira centralizada e suporte aos parceiros:

Centralizar o controle financeiro e oferecer suporte estruturado aos parceiros melhora a organização da operação e reduz burocracias.

A segurança financeira e fiscal é essencial para o bom funcionamento das operações, garantindo capilaridade no mercado e um melhor nível do serviço.

Como as soluções logísticas impulsionam resultados?

A digitalização não é apenas uma tendência passageira, mas uma realidade essencial para a organização e otimização das operações.

Soluções que eliminam retrabalhos e centralizam informações ajudam as empresas a operar com mais inteligência e previsibilidade.

Consequentemente, a satisfação dos públicos estratégicos — nesse caso, motoristas parceiros e o cliente final — aumenta.

As jornadas são melhoradas através do uso de tecnologias e a agilidade e previsibilidade dominam as operações.

O futuro conectado da logística digital

Os próximos passos são digitais, inteligentes e conectados. Quando tecnologia e logística caminham juntas, o setor avança com mais eficiência e impacto positivo para todos.

A modernização tecnológica pavimenta o futuro da logística, representando uma mudança estrutural na forma de planejar e medir desempenho.

Desta forma, conectamos pontos fundamentais: pessoas, processos e sistemas, de forma integrada em uma cadeia verdadeiramente inteligente.

*O executivo tem 20 anos de experiência no setor, atuando em posições de liderança na área de supply chain e de negócio em empresas como Ambev e Votorantim Cimentos. Atualmente está como CEO da Motz, transportadora digital que conecta cargas e destinos.