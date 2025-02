7 profissões para quem quer trabalhar com logística

A logística tem se tornado cada vez mais essencial para a economia brasileira, uma vez que envolve a coordenação de todas as etapas de distribuição de mercadorias, desde o transporte até o armazenamento. De acordo com o Instituto de Logística Supply Chain (ILOS), o setor de logística no Brasil movimenta aproximadamente R$ 1,5 trilhão por ano e emprega mais de 12 milhões de profissionais. Em 2022, essa categoria representou 13,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, chamando atenção para sua importância na economia do país.

Diante desse cenário promissor, diversas profissões na área estão em alta, com boas oportunidades de crescimento. A seguir, conheça sete carreiras que se destacam no setor logístico.

1. Analista de Logística

O analista de logística é o profissional responsável por planejar e coordenar as atividades operacionais relacionadas ao transporte, ao estoque e à distribuição de produtos. Esse profissional utiliza dados e ferramentas de otimização de processos para melhorar a eficiência logística de uma empresa. Com o crescimento do e-commerce, a demanda por analistas é cada vez maior.

2. Coordenador de Logística

O coordenador de logística supervisiona todas as operações logísticas de uma organização, garantindo que o processo de entrega e distribuição seja realizado de forma eficiente e no prazo. Ele também gerencia equipes e monitora o desempenho de fornecedores e parceiros.

3. Gestor de Supply Chain

O gestor de supply chain (cadeia de suprimentos) tem uma visão estratégica e ampla, coordenando toda a cadeia de distribuição, desde a obtenção de matéria-prima até a entrega final ao consumidor. Esse profissional é responsável por implementar melhorias na cadeia de suprimentos, buscando a redução de custos e a otimização dos processos.

4. Motorista de Carga

Apesar de ser uma função mais tradicional, o motorista de carga desempenha um papel essencial na logística, principalmente no transporte de mercadorias. Com o aumento das compras online, a demanda por motoristas especializados em entregas tem crescido consideravelmente, tornando essa profissão cada vez mais relevante.

5. Analista de Transporte

O analista de transporte cuida da gestão de modais de transporte, sejam eles rodoviários, ferroviários, aéreos ou marítimos. Ele é responsável por planejar rotas eficientes, negociar com transportadoras e buscar maneiras de reduzir custos logísticos sem comprometer a qualidade do serviço.

6. Especialista em Logística Internacional

A globalização tem ampliado a necessidade de especialistas em logística internacional, que atuam no controle de importação, exportação e no cumprimento de normas aduaneiras. Esse profissional é responsável por gerenciar o transporte de cargas internacionais, buscando alternativas para reduzir custos e otimizar o processo.

7. Técnico em Logística

O técnico em logística atua no apoio operacional das atividades logísticas de uma empresa, sendo responsável por organizar e controlar estoques, auxiliar no transporte de mercadorias e garantir a execução dos processos de distribuição.

Principais habilidades exigidas para o mercado de logística

Além dos conhecimentos técnicos específicos, o mercado de logística exige profissionais com competências em soft skills como organização, comunicação eficaz, capacidade de negociação e análise crítica. Profissionais que possuam essas habilidades estarão mais bem preparados para lidar com os desafios de um setor em constante evolução.

Para quem deseja seguir carreira na logística, cursos universitários são uma excelente maneira de se qualificar. Programas de graduação como Administração de Empresas, Engenharia de Produção e Logística são os mais comuns para quem deseja ingressar na área. Esses cursos proporcionam uma base sólida em gestão, processos industriais e cadeia de suprimentos, sendo altamente valorizados no mercado.

Cursos técnicos também podem ser uma boa opção para quem deseja iniciar mais rapidamente na profissão, com formação mais focada em práticas operacionais. Essa modalidade de qualificação prepara os alunos para trabalhar diretamente na operação de sistemas logísticos e no controle de processos dentro das empresas

Além disso, com o crescimento da digitalização e a necessidade de inovação constante no setor, profissionais com conhecimento em ferramentas tecnológicas, como Big Data, Internet das Coisas (IoT) e automação de processos, também são altamente demandados. Cursos focados em análise de dados e tecnologias para logística podem ser um diferencial para quem deseja se destacar no mercado.