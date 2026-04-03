Como gerir emoções em cargos de liderança

Por Valéria Siqueira*

Liderar nunca foi simples. Mas, em um mundo cada vez mais complexo, ou porquê não dizer muitas vezes cruel, a liderança deixou de ser apenas desafiadora para se tornar, em muitos casos, um verdadeiro fardo emocional.

Pressão por resultados, decisões constantes, responsabilidade sobre pessoas e a necessidade de estar sempre "bem" criam um cenário silencioso: líderes exaustos, sobrecarregados e, muitas vezes, desconectados de si mesmos.

A questão não é se a liderança é difícil. Ela é. A questão é: ela precisa ser insustentável?

De fardo a habilidade: uma mudança necessária

Por muito tempo, liderar foi associado à ideia de suportar tudo, seja pressão, cobrança, desgaste — e sem demonstrar fragilidade. Mas esse modelo não se sustenta mais.

A liderança sustentável do presente (e do futuro) exige uma mudança de perspectiva: sair do lugar de sobrecarga constante e construir uma forma de liderar que seja saudável ao longo do tempo.

E isso começa de dentro para fora.

Autoconhecimento: o ponto de partida

Não existe liderança saudável sem autoconhecimento. Demoramos anos para perceber isso.

Entender seus gatilhos, limites, padrões de comportamento e formas de reagir sob pressão é essencial para evitar decisões impulsivas e desgastes desnecessários.

Líderes que se conhecem melhor tomam decisões mais conscientes, reconhecem seus limites com mais clareza e evitam projetar suas tensões na equipe. Antes de liderar pessoas, é preciso saber liderar a si mesmo.

Autorregulação: gerir emoções é uma competência estratégica

Em ambientes de alta pressão, não é a ausência de emoção que faz a diferença, mas é a capacidade de gerenciá-la. Um líder emocionalmente desregulado não impacta apenas a si mesmo, mas toda a equipe.

Ser empático não é absorver tudo. É compreender sem se perder. A empatia, quando bem aplicada, fortalece relações, melhora a comunicação e aumenta o engajamento.

Mas, sem limites, pode levar ao esgotamento emocional. Por isso, líderes sustentáveis aprendem a equilibrar a escuta ativa, a compreensão genuína e o constanciamento saudável. "Empatia não é carregar o peso do outro — é caminhar ao lado com consciência."

Limites claros: o alicerce da sustentabilidade

Um dos maiores erros na liderança é confundir disponibilidade com ausência de limites. Líderes que não estabelecem limites claros se sobrecarregam, além de criarem dependência na equipe.

Isso impacta também no seu desempenho ao longo do tempo. Definir limites não é sinal de fraqueza — é um ato de responsabilidade. Sem limites, não há liderança sustentável.

Liderança saudável não é luxo — é estratégia

Cuidar da saúde mental não é mais uma questão individual. É uma necessidade organizacional.

No fim, liderar bem não é sobre aguentar mais — é sobre saber como continuar. Porque a verdadeira força da liderança não está em suportar tudo, mas em construir um caminho que permita evoluir sem se destruir no processo.

*Valéria Siqueira é especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura. Fundadora da Let’s Level, possui mais de 15 anos de atuação em consultoria de RH, com foco em liderança, cultura e performance.